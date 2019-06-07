Россия приготовила неприятный сюрприз для ВМС США

Российский военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что новейший российский дальний бомбардировщик Ту-22М3М станет неприятным сюрпризом для американских ВМС,

Он также заявил, что география применения Ту-22М3М расширится в самое ближайшее время и этому будет способствовать программа Минобороны по совершенствованию аэродромов и военных баз. Кнутов рассказал, что новая взлетно-посадочная полоса построена в конце 2018 года на крымском аэродроме в Бельбеке. Инфраструктура позволяет теперь перебрасывать Ту-22М3М в Крым.

Кнутов сообщил, что эсминцы США регулярно заходят в акваторию Черного моря, в этой связи «размещение бомбардировщиков на полуострове станет неприятным сюрпризом для ВМС США».

Напомним, новейший российский бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М был представлен в Казани в августе 2018 года. Ожидается, что российские ВКС получат боевую машину уже в 2021 году.