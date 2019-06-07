Саакашвили отказал Кличко

Михаил Саакашвили не согласился идти на досрочные парламентские выборы с партией Виталия Кличко. «Без эмоций: Я свой жест сделал. Искренне и в продолжение дружбы и истории отношений. Предложил в сложной ситуации подставить плечо, даже несмотря на то, что многие мои сторонники неоднозначно восприняли эту идею. Так, комментарии в ФБ - разные, но, извините, не они и раньше определяли мое отношение к людям и мои действия относительно них. Есть слова, а есть поступки. Я, политически, планов не меняю», - написал Кличко в своем Facebook.

Отказ Саакашвили объединиться с Кличко достаточно рационален. Как показывает последний опрос общественного мнения рейтинг партии Кличко составляет всего 0,3% и крайне мала вероятность преодолеть 5% барьер на выборах В Верховную раду, которые состоятся через полтора месяца. При этом объединившись с Кличко, которого многие обвиняют в «распиле» бюджета Киева, Саакашвили возьмет на себя часть коррупционного имиджа бывшего боксера.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил о намерении своей парии «Удар» принять участие в досрочных выборах в Верховную Раду и предложил стать главой партии недавно вернувшемуся на Украину экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили.