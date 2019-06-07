Шредер сделал заявление по «Северному потоку-2»

Санкционная политика Вашингтона влияет на решения Дании и ЕС по "Северному потоку — 2", заявил в пятницу в Санк-Петербурге председатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер.

Он также отметил, что США руководстсвуются в этом вопросе не только "дружественными мотивами" и нацелены на продвижение собственного СПГ в Европу.

"... Мы, прежде всего, должны думать о том, что такой бизнес — плохой. Американские партнеры совершенно четко показывают, что они больше чем когда-либо хотят экспортировать СПГ на рынок Европы", - цитирует Шредера РИА Новости.

По словам экс-канцлера ФРГ, политика Копенгагена по "Северному потоку-2" противоречит европейскому законодательству и препятствует устойчивым поставкам энергоресурсов в ЕС.

Он также подчеркнул, что американский газ дороже российского и будет плохим выбором для Европы, добавив, что итоги выборов в Дании вселяют надежду и "Северный поток-2" будет построен вовремя, несмотря на Газовую директиву Евросоюза.