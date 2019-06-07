Силуанов: жить в кредит – это нормально

Антон Силуанов – вице-премьер российского правительства – прокомментировал данные о высокой закредитованностью россиян. На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) он заявил, что жить в кредит – это нормально. Так по его словам, живут люди во всех цивилизованных странах мира, передаёт сайт НТВ.

Чиновник пояснил, что сокращение реальных доходов россиян – это хотя и неприятный, но прогнозируемый правительством факт. И связано это, по мнению Силуанова, с сокращением «чёрных» зарплат, теневых выплат, а также большими выплатами процентов по потребительским кредитам.

«Ни для кого не секрет, что в последнее время граждане РФ берут кредиты в банках, – подчеркнул Силуанов. – И делают они это очень часто. В основном это потребительские кредиты. Естественно есть кредиты и для инвестиционных целей. Но в основном всё-таки потребительские. И проценты по ним растут, этот показатель также влияет на общий объём реальных доходов российского населения»

При этом Силуанов напомнил, что высокий уровень кредитования – это мировая тенденция.

«Многие люди во многих странах, цивилизованных, развитых странах мира живут только на кредиты. Это очень распространённая практика, которая вовсе не говорит о том, что у них нет денег. Дело здесь в другом. Люди просто хотят быстрее приобрести новый автомобиль, новую технику, поехать отдохнуть на дорогой курорт, приобрести жильё. И всё это делается в счёт своих дальнейших зарплат, то есть в кредит. И это абсолютно нормальный процесс. Сейчас кредиты стали доступны почти каждому, поэтому жить в кредит – абсолютно нормально», – резюмировал вице-премьер.

Напомним, ещё в начале этого года сообщалось, что Всемирный банк обеспокоился высокой закредитованностью россиян, которая в декабре 2018 года достигла более 200 млрд евро, увеличившись за последние 5 лет в два раза. При этом основной причиной увеличения закредитованности была названа высокая процентная ставка банков, а также рекордные темпы роста популярности микрокредитов.