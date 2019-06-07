Вход/Регистрация Подписка

Силуанов: жить в кредит – это нормально

Москва, 07.06.2019

Антон Силуанов – вице-премьер российского правительства – прокомментировал данные о высокой закредитованностью россиян. На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) он заявил, что жить в кредит – это нормально. Так по его словам, живут люди во всех цивилизованных странах мира, передаёт сайт НТВ.

Чиновник пояснил, что сокращение реальных доходов россиян – это хотя и неприятный, но прогнозируемый правительством факт. И связано это, по мнению Силуанова, с сокращением «чёрных» зарплат, теневых выплат, а также большими выплатами процентов по потребительским кредитам.

«Ни для кого не секрет, что в последнее время граждане РФ берут кредиты в банках, – подчеркнул Силуанов. – И делают они это очень часто. В основном это потребительские кредиты. Естественно есть кредиты и для инвестиционных целей. Но в основном всё-таки потребительские. И проценты по ним растут, этот показатель также влияет на общий объём реальных доходов российского населения»

При этом Силуанов напомнил, что высокий уровень кредитования – это мировая тенденция.

«Многие люди во многих странах, цивилизованных, развитых странах мира живут только на кредиты. Это очень распространённая практика, которая вовсе не говорит о том, что у них нет денег. Дело здесь в другом. Люди просто хотят быстрее приобрести новый автомобиль, новую технику, поехать отдохнуть на дорогой курорт, приобрести жильё. И всё это делается в счёт своих дальнейших зарплат, то есть в кредит. И это абсолютно нормальный процесс. Сейчас кредиты стали доступны почти каждому, поэтому жить в кредит – абсолютно нормально», – резюмировал вице-премьер.

Напомним, ещё в начале этого года сообщалось, что Всемирный банк обеспокоился высокой закредитованностью россиян, которая в декабре 2018 года достигла более 200 млрд евро, увеличившись за последние 5 лет в два раза. При этом основной причиной увеличения закредитованности была названа высокая процентная ставка банков, а также рекордные темпы роста популярности микрокредитов.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Почему важно делать новую бизнес-модель данных прямо сейчас?

    Город для промышленника

    Импортозамещение — явление, к которому Россия обращается с завидной регулярностью, особенно не в самые благополучные времена

    Очищая «ржавый пояс»

    Москва включается в мировую гонку редевелопмента территорий — путь которым шли все мировые мегаполисы. Это один из самых эффективных способов развития города

    Альфа-банк вернет деньги за «Такси» и «Еду»

    Альфа-банк и «Яндекс» запустили совместную карту: по самым популярным сервисам «Яндекса» можно получить кешбек до 10%

    Электромеханическое проектирование с Solid Edge

    Создание сложных интеллектуальных изделий требует применения инструментов электромеханического проектирования. И в этом помогает Solid Edge.

    Запущен новый виток исследований достижений российских университетов

    Активное развитие передовых российских университетов демонстрирует их постоянно растущая видимость на международном уровне.

    «Экспоцентр»: место, где бизнес развивается

    Новости партнеров

    Tоп

    1. Гисметео, прогноз погоды на 10 дней: синоптики рассказали, когда отступит жара
      Гисметео, прогноз погоды на 10 дней: синоптики рассказали, когда отступит жара
    2. Россия останется без «новой» Лиги чемпионов
      Россия останется без «новой» Лиги чемпионов
    3. Гисметео, прогноз погоды на выходные: синоптики предупредили о тропической жаре
      Гисметео, прогноз погоды на выходные: синоптики предупредили о тропической жаре
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама