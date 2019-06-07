США обвинили российский корабль в морском инциденте

Клейтон Досс – официальный представитель ВМС США – заявил, что российский эсминец, находящийся в Филиппинском море якобы едва не совершил столкновение с американским ракетным крейсером.

По его словам, эсминец Udaloy I DD 572 (код НАТО) якобы совершил крайне опасный маневр по отношению к крейсеру ВМС США Chancellorsville, передаёт агентство «Интерфакс».

Досс также назвал «пропагандой и ложью» утверждение российской стороны о том, что корабль ВМС США сам совершил опасный маневр и едва не спровоцировал серьёзный инцидент на воде. При этом он пояснил, что именно российский эсминец опасно приблизился к американскому крейсеру на расстояние от 15 до 30 метров.

Ранее появилась информация, что по данным пресс-службы Тихоокеанского флота, утром 7 июня в Восточно-Китайском море американский крейсер Chancellorsville пересёк курс большому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов» (код НАТО – Udaloy). Во избежание столкновения наш корабль совершил экстренное маневрирование. После этого российской стороной американцам был заявлен протест.

Наша справка

Большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов». Получил название в честь советского адмирала Николая Виноградова. Был заложен в 1986 году. Спущен на воду в 1987 году. На вооружении корабля находятся ЗРК «Кинжал», пусковые установки ракет, бомбометные установки и пушки. В апреле этого года эсминец «Адмирал Виноградов» в составе группы российских кораблей принимал участие в ежегодных совместных учениях в Восточно-Китайском море.