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В Кремле ответили на ультиматум Лондона

Москва, 07.06.2019
  • В Кремле ответили на ультиматум Лондона

Михаил Метцель/ТАСС

Глава президентской пресс-службы Дмитрий Песков ответил на ультимативное заявление Лондона «изменить России своё поведение». По словам представителя Кремля, наша страна не собирается меняться по требованию британских властей, передаёт RT.

Как пояснил Песков, дело не в каких-то принципах, а в том, что не из-за поведения России испортились двусторонние отношения между Великобританией и РФ

«Поэтому своё поведение мы менять не будем, – подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина. – Мы действительно хотим взаимовыгодных отношений с Великобританией. Но они должны развиваться с учётом интересов двух стран. Это вполне нормально. А вот как раз, то как порой ведёт себя Лондон – вредит российско-британским отношениям. Мы все это отчётливо видим», – резюмировал Песков.

Напомним, накануне вечером пока ещё действующий премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, которая уже сегодня покинет пост лидера Консервативной партии и главы Кабмина, выдвинула нашей стране ультиматум, призвав её изменить своё агрессивное поведение.

Как пояснил пресс-секретарь британского лидера отношения между РФ и Соединённым Королевством могут претерпеть изменения, если только Россия поменяет поведение и сможет стать ответственным партнёром.

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