Вход/Регистрация Подписка

В России вводятся продуктовые карточки. Кредитные

Москва, 07.06.2019
Крупнейшие ритейлеры на фоне падения потребительских расходов задумались о поддержании прибыли. Хотя бы в долг.
#Розничная торговля
#Розничное кредитование
#Потребительский рынок
#Экономика
  • В России вводятся продуктовые карточки. Кредитные

В рассрочку можно и взять...

ИТАР-ТАСС/ Руслан Шамуков

X5 Retail Group и БКС Банк сделали заявление о выпуске цифровой карты рассрочки. С ее помощью в супермаркетах «Перекресток» покупатели смогут, как сообщается на сайте ритейлера, «совершать покупки в кредит с льготным периодом». Виртуальная по своему типу карта оформляется «за несколько минут», требуется только паспорт.

Инициатива была обнародована на ПМЭФ-19.  Она освещается в СМИ как «продажа продуктов в долг», или в рассрочку, но, видимо, речь идет, все-таки, об обычной кредитной карте с льготным беспроцентным периодом. В течение его срока товары действительно можно считать купленными «в долг». При этом главный финансовый директор Х5 Светлана Демяшкевич заявила, что карта рассрочки задумана как «рациональная альтернатива кредитным картам для покупателей с высоким кредитным рейтингом». Как пишут «Ведомости», ей был задан вопрос: зачем покупателям с высоким кредитным рейтингом брать продукты в долг? «Представитель X5 ответила, — сообщает газета, — что при снижении реальных доходов населения это предложение облегчает доступ к деньгам и позволяет поддержать спрос на повседневные товары». В общем — а кому сейчас легко?

«Ведомости» отмечают также наличие схожей карты рассрочки у группы «Дикси». Но ее принимают и в любых магазинах помимо этой сети.

Совместный продукт банка и ретейлера может иметь высокие конкурентные преимущества в виду популярности торговых сетей Х5 Retail и универсальности предложений банка БКС, соглашается исполнительный директор «Голдман Групп» Дмитрий Гелемурзин. Также преимуществом продукта станет доступность оформления карты рассрочки. 

«Перекресток» является достаточно ярким представителем современной технологичной торговой сети, он сотрудничает с кэшбек-сервисами, принимает участие в банковских продуктах, такова, например, карта рассрочки Qiwi банка «Совесть». Однако, выдавать свои карты рассрочки они будут впервые, напоминает эксперт. И, предупреждает он, перед компанией сразу несколько вызовов: контроль платежеспособности заёмщиков, защита от мошенничества, конкурентоспособность этого продукта в условиях, когда практически у каждого есть кредитная карта или карта рассрочки.

Если разбираться, кому это выгодно, то на первом месте будет банк, на втором – ритейлер, объясняет директор департамента стратегического маркетинга НАО Евроэксперт Евгения Шалихманова. А потребитель может получить только косвенные преимущества. То есть некорректно считать это инициативой «Перекрестка», выпуск такой карты — это инициатива банка, уверена она.

Банк, выпуская такую карту, расширяет клиентскую базу, получая возможность предлагать клиентам и другие банковские продукты, тем более, что у банка появляется и определенная информация о потребительском поведении клиентов. Ритейлер, действительно, может рассчитывать на некоторый рост оборота, хотя конкретно для «Перекрестка» этот эффект будет минимален — его клиенты платежеспособны, и не экономят на еде. Гораздо большего прироста продаж можно было бы добиться в дискаунтерах, однако качество долга там будет, безусловно, намного ниже.

Для потребителя такая карта может стать инструментом расширения общего кредитного лимита — лимит имеющихся кредитных карт можно будет не расходовать на продукты питания, а использовать для других целей, объясняет Евгения Шалихманова. Для тех же, кто пока не имеет опыта с кредитными картами, это может оказаться мягким способом познакомиться с таким форматом, наработать определенную платежную дисциплину, почувствовать, как меняется стоимость заимствованных денег в зависимости от длительности их использования.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Почему важно делать новую бизнес-модель данных прямо сейчас?

    Город для промышленника

    Импортозамещение — явление, к которому Россия обращается с завидной регулярностью, особенно не в самые благополучные времена

    Очищая «ржавый пояс»

    Москва включается в мировую гонку редевелопмента территорий — путь которым шли все мировые мегаполисы. Это один из самых эффективных способов развития города

    Альфа-банк вернет деньги за «Такси» и «Еду»

    Альфа-банк и «Яндекс» запустили совместную карту: по самым популярным сервисам «Яндекса» можно получить кешбек до 10%

    Электромеханическое проектирование с Solid Edge

    Создание сложных интеллектуальных изделий требует применения инструментов электромеханического проектирования. И в этом помогает Solid Edge.

    Запущен новый виток исследований достижений российских университетов

    Активное развитие передовых российских университетов демонстрирует их постоянно растущая видимость на международном уровне.

    «Экспоцентр»: место, где бизнес развивается

    Новости партнеров

    Tоп

    1. Зеленский получил приглашение от Трампа, но при одном условии
      Зеленский получил приглашение от Трампа, но при одном условии
    2. В Дзержинске объявили режим ЧС после взрывов на заводе
      В Дзержинске объявили режим ЧС после взрывов на заводе
    3. Глава МИД Германии отказался обсуждать с Зеленским «Северный поток-2»
      Глава МИД Германии отказался обсуждать с Зеленским «Северный поток-2»
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама