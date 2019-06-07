В России вводятся продуктовые карточки. Кредитные

X5 Retail Group и БКС Банк сделали заявление о выпуске цифровой карты рассрочки. С ее помощью в супермаркетах «Перекресток» покупатели смогут, как сообщается на сайте ритейлера, «совершать покупки в кредит с льготным периодом». Виртуальная по своему типу карта оформляется «за несколько минут», требуется только паспорт.

Инициатива была обнародована на ПМЭФ-19. Она освещается в СМИ как «продажа продуктов в долг», или в рассрочку, но, видимо, речь идет, все-таки, об обычной кредитной карте с льготным беспроцентным периодом. В течение его срока товары действительно можно считать купленными «в долг». При этом главный финансовый директор Х5 Светлана Демяшкевич заявила, что карта рассрочки задумана как «рациональная альтернатива кредитным картам для покупателей с высоким кредитным рейтингом». Как пишут «Ведомости», ей был задан вопрос: зачем покупателям с высоким кредитным рейтингом брать продукты в долг? «Представитель X5 ответила, — сообщает газета, — что при снижении реальных доходов населения это предложение облегчает доступ к деньгам и позволяет поддержать спрос на повседневные товары». В общем — а кому сейчас легко?

«Ведомости» отмечают также наличие схожей карты рассрочки у группы «Дикси». Но ее принимают и в любых магазинах помимо этой сети.

Совместный продукт банка и ретейлера может иметь высокие конкурентные преимущества в виду популярности торговых сетей Х5 Retail и универсальности предложений банка БКС, соглашается исполнительный директор «Голдман Групп» Дмитрий Гелемурзин. Также преимуществом продукта станет доступность оформления карты рассрочки.

«Перекресток» является достаточно ярким представителем современной технологичной торговой сети, он сотрудничает с кэшбек-сервисами, принимает участие в банковских продуктах, такова, например, карта рассрочки Qiwi банка «Совесть». Однако, выдавать свои карты рассрочки они будут впервые, напоминает эксперт. И, предупреждает он, перед компанией сразу несколько вызовов: контроль платежеспособности заёмщиков, защита от мошенничества, конкурентоспособность этого продукта в условиях, когда практически у каждого есть кредитная карта или карта рассрочки.

Если разбираться, кому это выгодно, то на первом месте будет банк, на втором – ритейлер, объясняет директор департамента стратегического маркетинга НАО Евроэксперт Евгения Шалихманова. А потребитель может получить только косвенные преимущества. То есть некорректно считать это инициативой «Перекрестка», выпуск такой карты — это инициатива банка, уверена она.

Банк, выпуская такую карту, расширяет клиентскую базу, получая возможность предлагать клиентам и другие банковские продукты, тем более, что у банка появляется и определенная информация о потребительском поведении клиентов. Ритейлер, действительно, может рассчитывать на некоторый рост оборота, хотя конкретно для «Перекрестка» этот эффект будет минимален — его клиенты платежеспособны, и не экономят на еде. Гораздо большего прироста продаж можно было бы добиться в дискаунтерах, однако качество долга там будет, безусловно, намного ниже.

Для потребителя такая карта может стать инструментом расширения общего кредитного лимита — лимит имеющихся кредитных карт можно будет не расходовать на продукты питания, а использовать для других целей, объясняет Евгения Шалихманова. Для тех же, кто пока не имеет опыта с кредитными картами, это может оказаться мягким способом познакомиться с таким форматом, наработать определенную платежную дисциплину, почувствовать, как меняется стоимость заимствованных денег в зависимости от длительности их использования.