Врачи рассказали, как пережить жару без вреда для здоровья

Египетские медики, которых сильной жарой не удивишь, дали совет жителям России, которые сейчас изнывают от аномального, тропического зноя, как избежать теплового удара.

Так, один из членов Египетской медицинской ассоциации по вопросам аллергии и иммунитета рекомендует, выходя на улицу, надевать лёгкую, свободную одежду из натуральных хлопковых и льняных тканей светлых цветов. Это, по его словам, обеспечит естественную циркуляцию воздуха, передаёт РИА Новости.

Кроме того, обязательно нужно покрыть голову легкой панамой или прихватить с собой зонтик, а глаза закрыть большими солнцезащитными очками. Если это не помогло и случился солнечный удар, пострадавшего необходимо как можно скорее доставить в больницу, так как вылечить его возможно только в условиях стационара.

Кроме то, врач дал совет, как бороться с головной болью, которая обычно возникает при аномальной жаре и сильной духоте. Речь, прежде всего, идёт о пожилых людях. Они, как пояснил медик из-за своих физиологических особенностей, которые обусловлены возрастом, не чувствуют жажду. Именно поэтому им необходимо в такую погоду поддерживать нормальный уровень водного баланса в организме – это поможет избежать головной боли.

Египетский врач рекомендует, в зависимости от активности человека, выпивать в течение дня до 3-5 литров воды (каждые 10-15 минут по 150-250 грамм). Также необходимо чаще принимать прохладный душ или просто умываться холодной водой.

При возникновении неприятных симптомов, надо немедленно укрыться в прохладном помещение с кондиционером, выпить большое количество чистой питьевой воды. При этом сладкая газировка, чёрный чай и кофе – категорически запрещены. А вот стакан молока или зеленый чай с мятой помогут утолить жажду и восстановить силы.

По словам медика, если дома или в офисе отсутствует кондиционер или даже вентилятор, то помещение в котором вы находитесь, нужно затемнить, предварительно открыв все окна и двери, обеспечив тем самым сквозняк.

По мнению другого египетского врача, на время летнего зноя, надо убрать из помещения все имеющиеся ковры и тяжёлые шторы. Летом от них пользы нет, а вред на поверхности – они собирают пыль и затрудняют дыхание. Также врач считает, что не обойтись в жару без влажной уборки, которую желательно производить два раза в день – рано утром и поздно вечером.

Очень важно в жару правильно питаться. В частности, египетский врач-диетолог рекомендует употреблять в пищу продукты, которые у него на родине называют «водяными батарейками».

«Это в первую очередь свежие огурцы, которые содержат 96% воды и арбузы – 90% воды. Также желательно употреблять кабачки и фрукты. А вот от жирных, тяжелых блюд, жаренного мяса и рыбы, копчёных колбас, а также от соленостей и маринадов следует отказаться», - резюмировал медик.