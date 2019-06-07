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ВСК дает возможности российским студентам

Москва, 07.06.2019

Автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей! и Страховое акционерное общество ВСК объявили о сотрудничестве по проекту «Профстажировки 2.0». В рамках Петербургского международного экономического форума стороны подписали соглашение. «Профстажировки 2.0» — совместная платформа АНО «Россия — страна возможностей» и Общероссийского народного фронта.

В рамках соглашения ВСК станет одним из партнеров-работодателей проекта и организует стажировки для победителей конкурса студенческих работ. Специально для проекта «Профстажировки 2.0» ВСК подготовила ряд практических кейсов, на основании которых студенты смогут подготовить курсовые и дипломные работы. Авторы лучших решений пройдут практику или стажировку в компании.

Кейсы, которые подготовила для проекта ВСК, ориентированы прежде всего на реальные потребности бизнеса. Например, это развитие клиентского сервиса, управление персоналом, разработка новых продуктов, автоматизация операционных процессов и финансовых моделей, — отметил сопредседатель Центрального штаба ОНФ, генеральный директор АНО “Россия — страна возможностей” Алексей Комиссаров. — Для работодателей каждый кейс, размещенный на платформе проекта, — это возможность найти нужного специалиста, а для студента — шанс устроиться в современную компанию».

Платформа проекта будет запущена до конца июня. Участники конкурса смогут приступить к решению кейсов от работодателей уже в сентябре. Эти задания охватывают все направления подготовки специалистов. Всего партнеры-работодатели подготовили более 600 кейсов.

Молодым специалистам ВСК предоставит возможность обучаться и развивать свои компетенции, построить карьеру в любом регионе страны, а также развитую систему вознаграждения. Молодые люди смогут участвовать в кросс-функциональных проектах, погрузиться во внутрикорпоративную культуру и влиять на изменение компании, а опытные наставники всегда окажут поддержку в начале развития карьеры», — отметил председатель совета директоров ВСК Сергей Цикалюк.

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