Зеленский издевается над Верховной Радой

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что на следующей неделе внесет в Верховную Раду представления об увольнении глав министерства обороны, Службы безопасности Украины, министерства иностранных дел и генерального прокурора.
Только вчера Верховная Рада не дала своего согласия на увольнение руководителей Минобороны, СБУ, МИД, хотя они написали прошение об отставке. А ранее парламент отказался отправить в отставку премьер-министра Владимира Гройсмана, несмотря на его заявление об отставке и настойчивые рекомендации Зеленского уволить премьера.
Депутаты явно обиделись на Зеленского за указ о досрочном прекращении полномочий Верховной рады и торпедирую все инициативы президента. Однако, этот саботаж нардепов скорее на руку Зеленскому – нежелание депутатов работать лишь ухудшает их собственное положение и снижает шанс на переизбрание.
Согласно последнему опросу общественного мнения 83% граждан не довольны работой Верховной Рады, а рейтинги парламентских партий неуклонно падают. Между тем рейтинг партии Зеленского «Слуга народа» продолжает расти и составил 48,2%, что дает шанс на получение большинства в новом парламенте.