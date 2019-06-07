Зеленский издевается над Верховной Радой

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что на следующей неделе внесет в Верховную Раду представления об увольнении глав министерства обороны, Службы безопасности Украины, министерства иностранных дел и генерального прокурора.

Только вчера Верховная Рада не дала своего согласия на увольнение руководителей Минобороны, СБУ, МИД, хотя они написали прошение об отставке. А ранее парламент отказался отправить в отставку премьер-министра Владимира Гройсмана, несмотря на его заявление об отставке и настойчивые рекомендации Зеленского уволить премьера.