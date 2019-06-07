Зеленский сделал жесткое заявление по Донбассу

Президент Украины сделал в пятницу заявление по ситуации в Донбассе.

«Вопиющее нарушение Минских соглашений - применение артиллерии - свидетельствует, по меньшей мере, о частичной потере управления и контроля над наемниками. Мы надеемся, что российская сторона возобновит контроль над этими подразделениями. Обстрелы украинских военных - очевидная попытка в очередной раз сорвать процесс переговоров о прекращении огня. Кто бы ни отдал приказ - Вооруженные силы Украины будут отвечать жестко и в соответствии с ситуацией» - такое заявление президента Украины Владимира Зеленской размещено на Facebook администрации президента.