Назван самый простой способ понизить артериальное давление

Недавнее исследование ученых из Университета Аризоны, результаты которого будут опубликованы в свежем номере рецензируемого научного журнала Psychosomatic Medicine, позволяет по-новому взглянуть на проблему с повышенным артериальным давлением, сообщает MarketWatch.

По мнению авторов исследования, один из существенных факторов, который оказывает непосредственное влияние на артериальное давление связан с тем, как человек спит.

Исследователи пришли к выводу, что "неэффективный" ночной сон приводит к повышению давления, которое сохраняется на высоких уровнях и на следующий день, что в свою очередь увеличивает риски сердечного приступа и появления сердечно-сосудистых заболеваний.

В исследовании зафиксирована прямая связь высокого давления с качеством и количеством сна. У тех испытуемых, которые спали меньше 8 часов и их сон был беспокойным, повышалось систолическое давление и высокие цифры сохранялись в течение следующего после сна дня.

Также ученые пришли к выводу, что недостаток сна в течение длительного периода времени может привести к возникновению гипертонии, стрессу и снижению уровня инсулина.

На основании этих данных, исследователи рекомендуют серьезно относиться к ночному сну и убирать подальше от кровати свои смартфоны.

Выводы этого исследования совпадают с более ранними научными работами. Так, например, согласно исследованию, опубликованному в 2011 году в European Heart Journal, у людей, которые мало спят, риск развития ишемической болезни сердца увеличивается на 48%, а риск возникновения инсульта повышается на 15%.