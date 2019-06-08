Как работает бюро находок

В Москве есть целая сеть бюро находок, они есть в метро, на трамвайных, автобусных парках.

Где находится бюро находок метрополитена

Бюро находок метрополитена Москвы находится на станции под названием «Университет». Здесь, на специальных стеллажах потерянные вещи разложены и ожидают своих владельцев. Чего здесь только не увидишь – перчатки, зонтики, детские игрушки, есть даже пенсионные удостоверения. Выделяется на всем фоне военная форма, и она тоже ждет на стеллаже своего хозяина.

Нередко встречаются и дорогие или ценные вещи, например, медаль, планшет. Чаще всего это все находят другие посетители метрополитена и забирают себе, но нередко ценные потери попадают в бюро находок. Их находят сами сотрудники метрополитена или небезразличные прохожие сообщают о находке. В бюро можно отыскать даже кошелек с деньгами.

Почему ценные вещи могут оказаться в бюро находок

Мир не без добрых людей, к тому же не каждый человек захочет подбирать незнакомую находку, может даже ценную. Нередко на такой крючок ловят граждан мошенники. Многие посетители боятся брать чужие вещи, вдруг там бомба или какое-то вещество, подсыпанное террористами. Да и находка обычно объявляется не в одиночку, а при людях, потому ее проще сдать куда следует, чтобы не было проблем. Потому, шансы отыскать ценное имущество, утраченное в метро – велики.

За какими пропажами приходят

Хозяева чаще всего приходят в бюро находок за ценными вещами. Кульки с грязной одеждой гастарбайтеров тоже хранят в бюро, но за ними редко кто-то приходит. То же самое касается и недорогих детских игрушек или зонтиков.

Как забрать

Работает бюро находок по будним дням, потерянную вещь можно забрать с понедельника по пятницу. Деньги за хранение в бюро находок метро Москвы не взимаются. В бюро находок наземного транспорта столицы ситуация немного иная – хранение обходится 12 рублей в день. В общественных автобусах и трамваях, троллейбусах чаще всего теряют пенсионеры свои трости.

Когда списывают

Потерянные вещи по правилам должны списывать через полгода, если владелец не обратился. Правда, сотрудники бюро нередко хранят вещи и дольше, до года.

Потерялись документы – куда обращаться

Все документы, которые теряются, попадают в стол находок ГУВД. Туда стоит обращаться только через 2 недели, именно столько длится процедура оформления.

Если что-то потерялось, не стоит сразу отчаиваться, возможно, эта вещь лежит и ждет в каком-то из бюро находок Москвы.