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Кому доверить ремонт квартиры

Москва, 08.06.2019
Количество исполнителей на строительном рынке в настоящее время значительно выше числа заказчиков. Услуги по ремонту и строительству оказывает множество фирм, больших и маленьких бригад, частных мастеров.
#PressRelease

Поэтому заказчику, нуждающемуся в таких услугах, приходится делать непростой выбор из разных вариантов.

Несмотря на большое число предложений, найти надежного исполнителя на ремонт квартир нелегко, поскольку на рынке имеется немало фирм-однодневок, недобросовестных бригад и частных мастеров с невысоким уровнем квалификации.

Солидная компания, занимающаяся ремонтом квартир, обязательно составляет письменный договор с заказчиком, где четко обозначены сроки и последовательность выполнения работ, размер и порядок выплаты компенсации возможных убытков в случае оказании услуг ненадлежащего качества. Юридическое лицо, в отличие от физического лица, несет правовую ответственность за свои действия и за профессиональный уровень своих работников.

Продолжительность, объем и стоимость планируемых работ согласуются с заказчиком и утверждаются в письменном виде. Благодаря такому подходу заказчик имеет возможность сделать обзор ожидаемых затрат, просчитать все детали, выполнить необходимые расчеты.

При найме ремонтных бригад и частных мастеров зачастую возникают ситуации, в которых исполнители настаивают на повышении оплаты в связи с усложнением работ или в силу изменившихся обстоятельств. В случае отказа заказчика от повышения размера оплаты строительные работы прекращаются или замедляются.

В штате строительной фирмы имеются разные специалисты широкого и узкого профиля. Кроме того, при необходимости она может воспользоваться помощью субподрядчиков, заключив с ними договор. Бригады и частные мастера охотно берутся за выполнение любых ремонтно-строительных работ, обещая сделать их в кратчайшие сроки. Однако нередко они не выполняют принятые на себя обязательства. Поэтому при использовании их услуг заказчик рискует очутиться в ситуации, когда он будет вынужден нести дополнительные расходы на исправление некачественно выполненных работ.

Несомненное преимущество использования услуг строительных компаний состоит в том, что они имеют все необходимые инструменты, используют дорогостоящее и высококачественное оборудование. Специалисты строительных компаний знают, как применять новейшие строительно-отделочные материалы. Таким образом, единственное преимущество бригад и частных мастеров состоит в низкой стоимости услуг, однако заказчики часто лишаются возможности его использовать, так как вынуждены оплачивать переделку их работ.

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