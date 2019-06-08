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Россия останется без «новой» Лиги Чемпионов

Москва, 08.06.2019
  • Россия останется без «новой» Лиги Чемпионов

PA Wire/PA Images

Российские футбольные клубы могут не попасть в следующую Лиги чемпионов, по причине возможности принятия нового формата проведения турнира, заявил официальный уполномоченный чемпионата Испании (Ла Лиги) по футболу в РФ Даниэль Серихидо.

Исключение России из обновленной системы ЛЧ обусловлено низким коэффициентом российских команд.

Ранее Ассоциация европейских футбольных клубов выступила за утверждение нового формата соревнований с сезона 2024/25.

Предполагается, что это будет закрытый турнир, в котором будут участвовать команды, добившиеся успеха в прошлом. У других команд не будет возможности квалифицироваться на этот турнир.

Кроме того новый формат предполагает, что матчи впредь будут проводится по выходным. На первом этапе турнира клубы будут разделены на 4 группы по 8 команд. 

Помимо этого, предлагается проводить матчи по выходным и изменить формат группового турнира с восьми групп по четыре команды на четыре группы по восемь команд.

Каждый участник ЛЧ сыграет минимум 14 матчей (сейчас шесть).Один из ключевых пунктов: 6 первых команд из каждой группы будут сохранять места в ЛЧ на следующий сезон. Как будут представлены национальные чемпионаты в обновленной Лиге чемпионов пока неизвестно.

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