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«Очень удивлены»: экс-посол на Украине рассказал, как Зеленского воспринимают в США

Москва, 08.06.2019
  • «Очень удивлены»: экс-посол на Украине рассказал, как Зеленского воспринимают в США

AP/TASS

Экс-посол США на Украине Стивен Пайфер в интервью украинскому журналу Новое Время рассказал, как нового президента Украины Владимира Зеленского воспринимают в США.

По его словам, американский истеблишмент удивлен тем, как Зеленскому удалось так быстро сделать политическую карьеру.

«Америка очень удивлена, как быстро Зеленский превратился из актера в лидера политической жизни», - сказал экс-посол США.

Он отметил, что для большинства американцев Зеленский остается загадкой.

«Люди пытаются понять, чего от него ждать в плане внешней политики, внутренней политики, борьбы с коррупцией», - добавил Пайфер.

Ранее эксперты конгресса США подготовили аналитическую записку о новом президенте Украины Владимире Зеленском.

В документе, согласно RT, отмечалось, что неясно, какой эффект победа Зеленского окажет на отношения Украины со странами Запада. Вместе с тем, политическое значение Владимира Зеленского как главы государства станет понятным лишь после выборов в Верховную раду, которые состоятся в июле 2019 года.

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Одним из факторов риска, вызывающего беспокойство экспертов США, называлось отсутствие у Зеленского политического опыта. В свете продолжающегося конфликта с Россией, полагают в конгрессе, это может привести к тому, что Москва сумеет склонить нового украинского президента к компромиссному варианту решения конфликта, который будет противоречить интересам Украины.

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