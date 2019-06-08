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Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» представляет безумные танцы музыкальное гала-шоу с Фабио Мастранджело

Москва, 08.06.2019
11 июня 2019 // Московский Международный Дом Музыки// Светлановский зал
#Культура
#PressRelease
  • Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» представляет безумные танцы музыкальное гала-шоу с Фабио Мастранджело

Солисты:

певица Дарья Зыкова (сопрано),

Иван Таланин (бандонеон),

Константин Захарато, Алексей Вродливец, Александр Николайчук, (балалайки),

участники проекта «Танцы со звездами» Инна Свечникова и Николай Пантюхин,

Театр танца «Арт Дэнс» 

Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония"

Дирижер: Фабио Мастранджело (Италия)

Видео: https://youtu.be/nSTYUYXV49U 

Топ-концерт 2016 и 2017 — самый зажигательный и темпераментный концерт «Безумные танцы»! Это шоу дарит возможность окунуться в мир ярких эмоций и насладиться настоящими шедеврами безграничного мира танца в исполнении Симфонического оркестра Москвы "Русская филармония"!

Редкое многообразие музыкальных стилей, которое объединено стихией танца. В концерте прозвучат самые яркие «хиты», каждый услышит свой любимый музыкальный номер — Либертанго, Мамбо, Чардаш, Танец с саблями, Сиртаки, Канкан, «7:40»! Танцы страсти, любви и вдохновения, роскошь Востока, жгучие ритмы Латинской Америки, завораживающее Болеро и безудержные Половецкие пляски, пряные мелодии солнечной Испании и, конечно, легендарное танго!

Блистательная солистка Большого театра Дарья Зыкова, участники проекта «Танцы со звездами» - призеры Чемпионата мира по латино-американской и европейской программам Инна Свечникова и Николай Пантюхин, эффектное трио балалаек, виртуоз Иван Таланин  и маэстро – Фабио Мастранджело.

Начало в 19.00

Категория 6+

Подробности: http://www.orchestra.ru/concert/bezumnye-tancy-s-fabio-mastrandzhelo-0

Билеты в кассах оркестра +7 (495) 151-99-99.

На сайте Оркестра "Русская филармония" действует акция "Раннее бронирование" -15%

https://orchestra-ticket.ru/ACTION/279012/

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