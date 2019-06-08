Виды и особенности онлайн-займов

Но есть и способы, благодаря которым можно получить заем довольно быстро и без бумажной волокиты.

Каждый человек может получить срочный заем следующим образом:

Микрокредит в MoneyMan. Данная компания предоставляет небольшие суммы займа в режиме онлайн. Нужно лишь заполнить заявку на сайте и снять деньги со своего счета в банке, которые придут на следующий рабочий день. Совершеннолетние граждане РФ могут получить заем на сумму до 12 тысяч рублей.

Кредитная карта. Сегодня много людей пользуется банковскими кредитными картами. Ее можно оформить всего за 30 минут, а в качестве документов необходим только паспорт. Некоторые банки предоставляют возможность получить деньги на кредитку даже по телефону. Пользование кредиткой имеет много преимуществ. Так, банки предоставляют льготный период, на протяжении которого не нужно платить проценты за пользование деньгами. Клиенту могут выделить и кредитную линию. Сумма, которая выдают на кредитку, может быть разной. Для получения максимального кредита необходимо предоставить справку о доходах и другие документы.

Овердрафт. Если у клиента банка не хватает денег на счете или кредитке, ему могут увеличить кредитный лимит, это и называется овердрафтом. Для его оформления необходимо заполнить заявление в отделении. Действительно, наличие овердрафта спасает в случае отсутствия денег на карте. Но основной его недостаток в том, что проценты по овердрафту очень высокие, и могут быть намного больше простого кредита. Лучше его брать лишь на пару дней.

Экспресс-кредит. Это отличный способ покупки товара в магазине, если у человека не хватает денег на него. Он оформляется довольно быстро, а процентные ставки здесь сравнительно низкие. Но взамен ставки приходит комиссия, которая может быть намного выше самих процентов.

Ломбард. Данная организация выдает определенную сумму денег в заем под залоговое имущество. В качестве последнего принимаются драгоценности, небольшая бытовая техника. Здесь начисляется ежедневная плата, которая может достигать 6% в день. В случае невозврата вовремя суммы займа и процентов залоговое имущество станет собственностью ломбарда.

Частный кредит. Даже физические лица могут выдавать кредиты. Но в таком случае лучше оформить соответствующий договор с нотариусом.

Кредит в электронных деньгах. Сегодня этот вид кредита набирает обороты в интернет-пользователей. Можно получить деньги в долг на Яндекс.Деньги и Webmoney. Их можно обналичить через банковскую карту, или же потратить на покупки в интернете, оплату счетов и так далее.

Таким образом, существует довольно много способов получения срочного займа. Главное — трезво оценить свои финансовые возможности и выбрать один из способов.

Источник http://bg-credit.ru