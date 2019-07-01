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Азербайджан сообщил о готовности газопровода в Европу

Москва, 01.07.2019

Как сообщает сегодня, 1 июля, Госнефтекомпания Азербайджана, завершено строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP).

Как говорится в сообщении на сайте компании, строительство газопровода, являющегося основной частью «Южного газового коридора», завершено. TANAP начинает транспортировку газа из Азербайджана в Европу с 1 июля 2019 года.

Ранее, 12 июня текущего года, торжественное открытие TANAP прошло в провинции Эскишехир Турции. Церемонию открытия посетили президенты Турции и Азербайджана.

Уточняется, что в год Баку будет поставлять в Европу 16 млрд куб. м., из которых в Анкару будет поставлено около 6 млрд куб. м. Строительство газопровода началось в марте 2015 года и обошлось в $10–11 млрд.

Напомним, 29 мая  2018 года Азербайджан официально запустил «Южный газовый коридор», первый газ через который был направлен в Турцию для трубопровода TANAP.

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