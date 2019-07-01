Дипломат рассказал, при каком условии «Турецкий поток» будет продлён в Европу

Александр Боцан-Харченко – российский посол в Сербии – рассказал при каких условиях газопровод «Турецкий поток» может быть продлён в Европу. По его словам, это может произойти если Евросоюз откажется от политизации вопросов, связанных с этим проектом. При этом он пояснил, что единственным препятствием в дальнейшем продлении «Турецкого потока» является создание совершенно искривленных представлений о намерениях Москвы со стороны Брюсселя, передаёт РИА Новости.

«Если политическая риторика ЕС в отношении «Турецкого потока» изменится, а во главу угла будет поставлен прагматизма и взаимные экономические интересы, то всё получится и газопровод будет продлён в Европу, в чём заинтересованы многие страны Старого Света», – резюмировал дипломат.

Наша справка

«Турецкий поток» – реализуемый в настоящее время международный проект газопровода из Анапского района Краснодарского края РФ по дну Чёрного моря в европейскую часть Турции. Его протяжённость должна составить более 1 тыс. км, из них 937 км пройдут по морскому дну. Газопровод будет состоять из двух ниток. Первая нитка – должна обеспечить газом турецких потребителей. Вторая – потребителей в странах Южной и Юго-Восточной Европы. В 2017-2019 годах построен морской участок.

В ходе строительства был установлен мировой рекорд по скорости укладки морских газопроводов – более 6,27 км в сутки. В этом году планируется завершить строительство приёмного терминала и сухопутного участка на территории Турции. Кроме того, в Газпроме продолжается работа по подготовке маршрутов транспортировки за пределами Турции.