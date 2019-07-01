Вход/Регистрация Подписка

Дипломат рассказал, при каком условии «Турецкий поток» будет продлён в Европу

Москва, 01.07.2019
  • Дипломат рассказал, при каком условии «Турецкий поток» будет продлён в Европу

Светлана Холявчук/Интерпресс/ТАСС

Александр Боцан-Харченко – российский посол в Сербии – рассказал при каких условиях газопровод «Турецкий поток» может быть продлён в Европу. По его словам, это может произойти если Евросоюз откажется от политизации вопросов, связанных с этим проектом. При этом он пояснил, что единственным препятствием в дальнейшем продлении «Турецкого потока» является создание совершенно искривленных представлений о намерениях Москвы со стороны Брюсселя, передаёт РИА Новости.

«Если политическая риторика ЕС в отношении «Турецкого потока» изменится, а во главу угла будет поставлен прагматизма и взаимные экономические интересы, то всё получится и газопровод будет продлён в Европу, в чём заинтересованы многие страны Старого Света», – резюмировал дипломат.

Наша справка

«Турецкий поток» – реализуемый в настоящее время международный проект газопровода из Анапского района Краснодарского края РФ по дну Чёрного моря в европейскую часть Турции. Его протяжённость должна составить более 1 тыс. км, из них 937 км пройдут по морскому дну. Газопровод будет состоять из двух ниток. Первая нитка – должна обеспечить газом турецких потребителей. Вторая – потребителей в странах Южной и Юго-Восточной Европы. В 2017-2019 годах построен морской участок.

В ходе строительства был установлен мировой рекорд по скорости укладки морских газопроводов – более 6,27 км в сутки. В этом году планируется завершить строительство приёмного терминала и сухопутного участка на территории Турции. Кроме того, в Газпроме продолжается работа по подготовке маршрутов транспортировки за пределами Турции.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    «Норникель» показал истинное лицо

    Крупнейший в мире производитель палладия и никеля собрал пул экспертов и СМИ для презентации отчета в области устойчивого развития под названием «Новый «Норникель»: стратегия в действии»

    ММК признан одной из самых прибыльных для инвесторов металлургических компаний в мире

    Флагман отечественной металлургии вошел в топ-5 лидеров отрасли по показателю совокупной акционерной прибыли

    Продается завод металлоконструкций в Красноярском крае

    Действующее предприятие с многолетней историей - Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкрн Промышленный узел, 8) выставлен на торги.

    Почему важно делать новую бизнес-модель данных прямо сейчас?

    Новости партнеров

    Tоп

    1. Гисметео, прогноз погоды до конца месяца: Россию накроет мощный циклон
      Гисметео, прогноз погоды до конца месяца: Россию накроет мощный циклон
    2. Гисметео, прогноз погоды на 14 дней: синоптики рассказали, когда в Россию вернётся лето
      Гисметео, прогноз погоды на 14 дней: синоптики рассказали, когда в Россию вернётся лето
    3. Гисметео, прогноз погоды на выходные: осень отменяется
      Гисметео, прогноз погоды на выходные: осень отменяется
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама