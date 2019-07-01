Geek Picnic 2019 – что тебя ждет на самом «гикнутом» событии этого лета

Фестиваль объединяет на одной площадке образовательную программу с лекциями и дискуссиями об актуальных направлениях науки и технологий, а также WOW-объекты, зону отдыха PICNIC и много классных гик-развлечений. Еще сомневаешься, идти или нет? У нас есть веские аргументы, чтобы ты сделал правильный выбор.

Встречи с мировыми учеными

Лучшие умы планеты проведут встречи и public talk с гостями, чтобы наконец выяснить, можно ли жить вечно? Генная инженерия, клонирование, модификация человека – на фестивале затронут самые неоднозначные темы, вокруг которых давно не утихают споры. Хедлайнером этого года станет британский геронтолог с мировым именем Обри Ди Грей, а также живая легенда science-арта Стеларк, прославившийся пугающими экспериментами на грани науки и искусства.

Open air кинотеатр

В этом году впервые будет работать кинотеатр под открытым небом, где истинные ценители смогут посмотреть уникальный документальный сериал BBC «Планеты». В нем ответы на самые животрепещущие вопросы – как появилась Луна, как образовались планеты и что же происходит в других галактиках.

Гонки на безумной трассе

Еще одна новинка этого года – «Дорогая ярости». Любители быстрой и экстремальной езды не упустят возможности поучаствовать в гонке на безмоторных трэш-карах на сумасшедшей трассе с препятствиями. Выброс адреналина обеспечен!

Гик-игры и фан из 90-ых

Культовые головоломки, деревянные конструкторы, популярные и «настолки» ждут тебя на Geek Picnic 2019. Вот где нужно будет проявить логику, смекалку и сообразительность. А если ты настоящий поклонник всего «олдскульного», в Ретро-зоне ты найдешь комиксы и легендарные фильмы из 90-х, на которых мы выросли и любимые приставки Денди с кучей разных игр!

Актуальные мастер-классы

А если ты увлекаешься наукой и не представляешь свою жизнь без технологий, «прокачайся» на мастер-классах в зоне CAMPUS. Здесь будут представлены последние разработки в области искусственного интеллекта. А еще ты узнаешь, что такое биохакинг.

Знакомство с топовыми блогерами

Мечтаешь познакомиться с теми, кто создает тренды? Тогда не забудь заглянуть в чилаут-зону Strongbow, где топовый блогер Юлия Коваль будет угощать гостей натуральным яблочным сидром. А если тебе по душе шумные вечеринки и танцы, то ждем тебя на Geek Picnic Afterparty с участием крутых ди-джеев.

Смогли тебя убедить? Тогда приходи на GEEK PICNIC 2019 вместе с друзьями и окунись с головой в научные безумия и технологии!