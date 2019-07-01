Генсек ОПЕК назвал новые сроки продления сделки ОПЕК+

Как заявил генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо, организация намеривается продлить соглашения о сокращении добычи нефти до 2020 года в целях обеспечения большей ясности для рынка нефти, сообщает S&P Global.

Решение об отмене соглашения, скорее всего, произойдет в 2020 году на встрече в декабре из-за смещающихся к этому сроку большинству прогнозов и анализов, уточняет Баркиндо.

«Возможно, стоит рассмотреть что-то на завтрашней конференции, но посмотрим», - сообщил глава ОПЕК.

Высказывания прозвучали после встречи накануне с министром энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии Халидом Аль-Фалихом в Вене.

Ранее российский президент Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции саммита G20 с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом сообщил, что достигнута договоренность о продлении сделки ОПЕК+ на срок от 6 до 9 месяцев.

Напомним, 1-2 июля в Вене пройдет встреча ОПЕК, на которой планируется рассмотреть дальнейшую судьбу сделки.