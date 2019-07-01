Гисметео, прогноз погоды на август: погода расстроит россиян

Долгосрочный прогноз погоды – дело очень неблагодарное, тем более, когда климатическая обстановка и температурный фон меняются почти ежедневно, а многие метеорологи ошибаются с прогнозами даже на несколько дней.

Однако специалисты Гисметео рискнули и уже составили предварительный прогноз погоды на последний летний месяц 2019 года. По их данным, погода в августе может расстроить многих россиян, прежде всего тех, кто не любит удушающую, изнуряющую жару с минимальным количеством осадков. А именно такая погода ожидается в последнем месяце календарного лета на больше части Русской равнины.

Прогноз погоды на август-2019 на Урале, в Сибири и Приморье

В частности, аномальный зной прогнозируется почти на всей территории Уральского федерального округа и Западной Сибири. Здесь, по прогнозу Гисметео, в первое декаде августа воздух может прогреться до плюс 30-35. Аналогичная погода ожидается в Красноярском крае. В этом регионе аномальная жара, которая начнётся еще в середине июля, может продержаться почти до начала календарной осени.

Под лучами палящего солнца также почти всё Приморье – абсолютный максимум этого лета для данного региона может быть зарегистрирован в самом начале августа в Пограничном районе, где столбики термометров могут приблизиться к рекордным показателям в 40 градусов выше нуля. Однако здесь всё-таки возможны дожди, местами сильные – образовавшиеся в тропиках и субтропиках циклоны, достигнут приморского побережья, предположительно, во второй половине месяца, в этот же период ожидаются сильные штормовые ветры, что также расстроит местных жителей.

Гисметео, погода на юге России: аномальная жара в августе

Аномальная жара, особенно в самом начале августа-2019 накроет почти весь Краснодарский край и Ставрополье. Так, в Краснодаре в период с 1 по 10 августа метеорологи Гисметео прогнозируют плюс 32-34, в Армавире – плюс 31-33, в Темрюке –плюс 30-32, в Железноводске – плюс 28-30, в Ставрополе – плюс 29-31, в Будённовске – плюс 33-35. При этом до середины месяца вероятность выпадения осадков очень мала.

Одним из самых тёплых, по прогнозу Гисметео, за последние 10 лет ожидается август в республиках Северного Кавказа. Например, в Чечне и Дагестане средняя температура воздуха может составить плюс 33-34. Чуть свежее, но также очень жарко будет в Ингушетии и Кабардино-Балкарии – здесь синоптики прогнозируют в тени 29-31 градусов выше нуля. А вот в Северной Осетии первая половина последнего летнего месяца пройдёт под аккомпанемент почти ежедневных дождей, а термометры выше плюс 23-25 не покажут.

Гисметео. Прогноз погоды на август-2019 в Москве

По прогнозу Гисметео, в августе 2019 года температура воздуха в российской столице будет в среднем на 5-6 градусов выше климатической нормы. Удушающий летний зной ожидается в Москве в первую декаду месяца. С 1 по 10 августа прогнозируется солнечная погода, без осадков, воздух может прогреться до плюс 32-33. При этом он не будет особо охлаждаться даже в ночные часы, когда столбики термометров не упадут ниже плюс 22-24.

С средины августа климатическая обстановка в Москве начнёт меняться. В регион может вторгнуться очередной мощный циклон, ожидается столкновение тёплых и холодных воздушных масс. Под влиянием новой синоптической обстановки на регион обрушится сильный ливень и даже град, шквалы ветра будут достигать до 18-20 метров в секунду, резко понизится атмосферное давление, а температура воздуха опустится до плюс 17-19.

Однако, как напоминают специалисты Гисметео, вероятность долгосрочного прогноза составляет всего около 45-50%, а более точные данные станут известные не раньше конца июля.