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Главные события июля

Москва, 01.07.2019
#Культура
  • Главные события июля

из архива пресс-службы

Кроль Лев.  Фильм

История о львенке по имени Симба давно покорила миллионы зрителей по всему миру. Компания Disney решила снова порадовать поклонников и уже 18 июля российский зритель сможет увидеть полнометражный фильм «Король Лев». Уникальные цифровые технологии переносят историю в реальный мир, так что знакомые с детства персонажи будет максимально реалистичными. Режиссер кинокартины Джон Фавро дарит зрителям возможность почувствовать себя частью истории, побывать в  настоящей африканской саванне, соприкоснуться с величием дикой природы.  

КОГДА: с 18 июля

«Очень смешная комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК» - последние спектакли сезона

02.jpg из архива пресс-службы
из архива пресс-службы

«...ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК» неспроста называют главным театральным хитом сезона. Покорив зрителей Соединенных Штатов, Великобритании и еще 20 стран, собрав самые престижные театральные награды мира, спектакль в жанре театральной клоунады с октября 2018 года собирает полные залы в Москве, в Театре МДМ. За 8 месяцев ежедневных показов свое чувство юмора проверило более 250 000 зрителей. Если вы еще не в их числе, то у вас осталось только 3 недели, чтобы успеть увидеть собственными глазами комедию, над которой смеется весь мир - последние показы «…ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК»  в этом сезоне пройдут с 22 июня по 18 июля в Театре МДМ. 

«…ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК» - спектакль-первооткрыватель в жанре театральной клоунады. В нем нет правил — артисты разгуливают по залу перед третьим звонком, ищут потерянного бульдога и просят зрителей починить декорации. Они разговаривают с залом во время действия, читают сценарий с листа и проделывают акробатические трюки, а в конце устраивают самый настоящий женский бой. Все, что может пойти не так, идет НЕ ТАК! Но шоу должно продолжаться, и актеры-любители, как истинные профессионалы, остаются на сцене до самого конца, а зрители оказываются вовлеченными в эту «театральную катастрофу». 

КОГДА: 22 июня - 18 июля

ГДЕ: Москва, Театр МДМ

СТОИМОСТЬ: от 900 руб.

KFC BATTLE FEST

03.jpg из архива пресс-службы
из архива пресс-службы

13-14 июня в парке «Сокольники» пройдет финальный в этом году KFC BATTLE FEST - яркий микс музыки, уличных видов спорта и современного творчества. Специальные музыкальные гости события: Баста, IOWA, Алексей Воробьев, и FEDUK и другие.

KFC BATTLE — международный молодежный проект, который объединяет самых активных и амбициозных людей из России и стран СНГ вокруг трендовых направлений спорта и творчества. В 2019 году ими стали - футбол, стритбол, киберспорт, вокал, рэп, танцы, блогинг, волонтерство, фото и кулинария. Победители этого сезона получат спортивно-развлекательную поездку в Испанию от туроператора SUNMAR, контракты на продюсирование, поездку на крупнейшие международные турниры по киберспорту, грант на реализацию волонтерского проекта в размере 1 000 000 рублей и многое другое.

В распоряжении участников и гостей: площадки для финального этапа по футболу и стритболу, большая сцена, зона для автограф-сессий и много других активностей. А также, у гостей фестиваля будет возможность заказать еду из фудтраков Delivery Club - крупнейшего агрегатора доставки еды в России. В фудтраках будут доступны к продаже фирменные блюда из меню KFC. 

КОГДА: 13-14 июля

ГДЕ: Москва, Парк Сокольники

СТОИМОСТЬ: Бесплатно, Вход свободный  

Концерт певицы Елки

04.jpg из архива пресс-службы
из архива пресс-службы

Яркая, непохожая на других, харизматичная Ёлка — давно завоевала любовь слушателей. О концертах певицы вы не найдете ни одного негативного отзыва — она, кажется, просто излучает любовь, позитив и заряжает людей солнечным настроением.
Её практически осязаемая энергия и способность передавать залу глубокий эмоциональный заряд — привлекают слушателей, желающих получать от музыки больше, чем просто эстетическое удовольствие.
Публика обожает Ёлку за безошибочное мелодическое чутьё, тонкий смысл текстов и удивительно искреннюю, легкую атмосферу на каждом концерте.
Ёлка — это впечатляющее исключение в мире сценических правил.
И этим летом певица традиционно подарит поклонникам летний музыкальный праздник — большой концерт под открытым небом — 11 июля в клубе GIPSY

КОГДА: 11 июля

ГДЕ: Москва, клуб GIPSY, Болотная набережная 3, стр 4

СТОИМОСТЬ: от 2000 руб.

Выставка «Грядущий мир»

05.jpg из архива пресс-службы
из архива пресс-службы

Тема экологического кризиса, который ожидает Землю, настолько актуальна, что всячески обжита маркетологами: существует куча товаров и услуг, которые помогают жить «экологично». Теперь и потребность в интеллектуально-эстетическом досуге с пометкой «эко» будет удовлетворена. «Гараж» готовит объемный (на весь музей) и долгоиграющий проект, который презентует политику спасения планеты. Полное название выставки: «Грядущий мир: экология как новая политика, 2030–2100». Даты эти появились неслучайно. 2030 — год предполагаемого исчерпания мировых запасов нефти и нехватки питьевой воды, 2100 — предсказанная, организаторы не указывают, правда, кем дата освоения человеком новых планет и достижения бессмертия. Готовить нас к туманному будущему будут при помощи исторических и новых произведений от более чем 50 авторов, наших и зарубежных. Посвящены работы или этико-эстетическим стратегиям в отношении природы или новому её пониманию.

КОГДА: с 28 июня

ГДЕ: Москва, Музей современного искусства «Гараж»

СТОИМОСТЬ: 300 руб.

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