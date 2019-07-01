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Иран пообещал уничтожить Израиль

Москва, 01.07.2019
  • Иран пообещал уничтожить Израиль

Ежегодный военный парад в Тегеране

EPA\TASS

Моджтаба Зоннур – председатель комитета иранского парламента по ядерным вопросам – пригрозил Израилю полным уничтожением, в случае нападения на Тегеран со стороны Вашингтона.

По его словам, Израиль будет стёрт с лица земли, если США рискнут напасть на Иран, передаёт новостное агентство Mehr.

«Предупреждаю, если только Вашингтон осмелится совершить агрессию против нас, Израилю останется жить всего полчаса», – сказал он.

Зоннур также убеждён, что заявления главы Белого дома Дональда Трампа о том, что он якобы отменил удар по Ирану всего за несколько минут до атаки является «политическим блефом».

«Если бы Трамп был уверен, что атака США будет успешной, он бы не отменили её, и это, безусловно, произошло бы», – подчеркнул председатель комитета иранского парламента по ядерным вопросам, добавив, что Иран обладает внушительной военной мощью, которая уничтожит любого, кто будет угрожать стране.

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