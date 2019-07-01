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Как изменились «Желтые жилеты»

Москва, 01.07.2019
Протестное движение сильно испортило нервы французским властям. Гнев французов никуда не ушел, но движение существенно изменилось.
#Акции протеста
#«желтые жилеты»
#Франция
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  • Как изменились «Желтые жилеты»

Акция протеста "желтых жилетов" в Брюсселе в день проведения выборов в Европарламент

AP/TASS Автор: Francisco Seco

Движение «Желтых жилетов» никуда не исчезло. Недовольные властями французы уже 34-ю неделю, не пропустив ни одной субботы, выходят митинговать на улицы Парижа и французских городов, но сейчас это протестное движение, во-первых, уже далеко не такое сильное, каким было в конце прошлого года, а во-вторых, оно сильно изменилось за эти восемь месяцев.

В минувшую субботу на столичные улицы вышла всего лишь тысяча человек. Для сравнения: в ноябре, когда движение только начиналось, в акциях протеста участвовали по 280 тыс. демонстрантов. Справедливости ради следует, правда, напомнить, что сейчас во всей Франции царит рекордная жара.

Спад движения объясняется, конечно, не только жарой, охватившей Францию так же, как значительную часть Европы, но и общей усталостью и страхом перед насилием с обеих сторон.

В самом начале «Желтые жилеты» были движением, родившимся и выросшим на гневе от успеха ряда крупных французских городов, которые, по мнению «жилетов», поднялись за счет эксплуатации сельских районов и которым абсолютно наплевать на оставшуюся на обочине львиную часть страны.

Движение «Желтых жилетов» сильно мутирует. Гнев сохранился, но в большинстве случаев он перестал быть каналом для выражения самого себя. Сейчас протесты не только ослабли по силе и размаху, но изменился и их состав. В них сейчас доминируют левые активисты. Не удивительно, что параллельно с уменьшением масштабов акций растет антикапиталистическая риторика протестующих.

Если первых «Желтых жилетов» волновала не политика, а дорогой бензин и дизтопливо, низкие пенсии и высокая стоимость жизни в целом, то сейчас основную массу протестующих составляют молодые горожане. Их значительно меньше, у них другие цели – политические. Многие ветераны движения неодобрительно отзываются о высокой политизации и идеологизации движения в нынешние дни.

Внес свою лепту в ослабление «Желтых жилетов» и раскол движения. В нем сейчас вполне оформилось параллельное сообщество, члены которого считают что им не по пути с ветеранами.

Если сначала отсутствие лидера и руководящего центра, казалось, придает движению «Желтых жилетов» дополнительную силу, то сейчас уже всем очевидно, что отсутствие единоначалия стало едва ли не главной его слабостью.

«Движение «Желтых жилетов» превратилось в безголовую утку, — сказал в журналу Politico в Париже директор исследовательского центра Institut Sapiens Оливье Бабо. — Оно не понимает, куда или зачем хочет идти, но все равно куда-то движется».

Предпринятая в июне попытка повернуться к истокам и найти второе дыхание там, где все начиналось более полугода назад – в сельской местности, в основном провалилась.

Сыграли свою роль в бедах протестного движения и власти. Президент Макрон, которому в декабре прошлого года предрекали скорое падение, не только выжил как политик, но и вышел из этого, очень серьезного испытания и более сильным, и более опытным. Спад движения, конечно, объясняется не только усталостью демонстрантов, но и в целом умелыми действиями президента, который уже в середине декабря объявил о снижении налогов на 17 млрд евро, повышении пенсий и о других мерах, направленных на то, чтобы успокоить «Желтых жилетов» и сбить накал антиправительственных настроений.

Эти меры, кстати, уже благотворно сказались на французской экономике и повысили покупательную способность французов. Вместе с ней поднялась и популярность Эмманюэля Макрона, которая, как казалось в декабре прошлого года, вот-вот побьет антирекорд его предшественника. Если осенью 2018 года популярность президента Макрона была на уровне 18%, то сейчас она поднялась почти до 40.

Однако, расслабляться Елисейскому дворцу рано. Осень, наверное, окончательно ответит на вопрос о дальнейшей судьбе движения «Желтых жилетов». Оно или будет и дальше слабеть, на что, естественно, надеется власть, и окончательно исчезнет с политической арены Франции, или у него откроется «второе дыхание», на что надеются оставшиеся на улицах, самые «упертые» протестанты.

Какой бы ни была окончательная судьба движения «Желтых жилетов», оно в любом случае движение много дало тысячам простых французов. Раньше они сидели по своим домам и в одиночку выражали недовольство своей жизнью. Сейчас они знают, что своими жизнями недовольны миллионы их сограждан. Сейчас они знают, каким сильным может стать протестное движение. Это, кстати, поняли и, наверняка, взяли на заметку власти. Правительство постарается не допустить ни возврата «Желтых жилетов» осенью, ни появления какого-нибудь нового протестного движения, которое может оказаться политически более зрелым и сильным. И, в конце концов, упомянутые решения президента, которые сейчас ставятся в заслугу Макрона и помогли поднять как его рейтинги, так и экономику Франции, инициированы движением «жилетов» и их потрясающим упорством.

 

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