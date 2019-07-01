Как нам реорганизовать МВФ

Как заявил российский президент на трехсторонней встрече лидеров РФ, Индии и Китая на полях саммита "Большой двадцатки" в Осаке, миру необходимо сохранение универсальной роли ВТО как основополагающей торговой структуры. Но ему также необходимо реформирование Международного валютного фонда (МВФ), чем совместно могли бы заняться Россия, Индия и Китай.

Он отметил, что в более широком плане сотрудничество в формате трех стран "могло бы стать примером для создания современного справедливого многополярного мироустройства, отрицающего протекционизм, политику односторонних действий и нелегитимных санкций". Как заявил также Владимир Путин, согласование в формате тройки РИК подходов по наиболее значимым вопросам деятельности ключевых международных организаций, таких как ООН, БРИКС, ШОС и G20, приносит хорошую отдачу.

"Как представляется, наши государства могли бы, например, совместно выступить в пользу укрепления авторитета Всемирной торговой организации и сохранения ее роли в качестве универсальной структуры, занимающейся регулированием международной торговли", - отметил Владимир Путин. "Другая важная задача - вместе поддержать усилия по реформированию Международного валютного фонда", — добавил российский лидер.

Перед мировой экономикой стоят в последнее время сильные вызовы, связанные с тенденциями автаркизма, превалирования интересов защиты собственных рынков, протекционизма, констатирует руководитель группы аналитиков Центра аналитики и финансовых технологий Марк Гойхман. Это проявляется в «торговых войнах» США, Китая и ЕС, в противостоянии в торговых отношениях США с Мексикой и Канадой, в "Брекзите" и пр. Такие явления замедляют развитие всей мировой экономики, создают стрессовые условия и угрозы полномасштабных кризисов.

Для преодоления данных опасностей и должны использоваться механизмы наднациональных, международных экономических организаций — таких как МВФ и ВТО. Совершенствование их деятельности, с одной стороны, исключительно важно для стран РИК — России, Индии, Китая, считает аналитик. Они являются во многом зависимыми от уровня свободы торговли, экспорта, которые призвана контролировать ВТО, от рационального и эффективного распределения финансирования в рамках МВФ, причём не только для данных стран.

С другой стороны, именно государства РИК с их огромным населением, территориями, ролью в мировом спросе и предложении сырья и продукции, могли бы стать действенным фактором влияния через ВТО и МВФ на процессы координации финансовых и торговых условий в мире. Например, Китай явно страдает от односторонних пошлин на ввоз товаров в США, по экономике нашей страны бьют антироссийские санкции. Эта практика противоречит не только духу ВТО, но и зачастую чётким положениям закреплённых в её рамках соглашений против ограничений в перетоках товаров. Для РИК, помимо торговых условий, важны и финансовые факторы, на которые может влиять МВФ - движение капиталов, процентные ставки, условия кредитования в зависимости от уровня развития экономики.

В рамках разобщённости действия и преследования узких национальных интересов отдельных стран, уверен Марк Гойхман, ВТО и МВФ не всегда, как показывает практика, способны противопоставить действенные меры, они ограничены в реальной эффективности и выполняемости. Поэтому и появляется внутри стран РИК идея о воздействии на реализацию задач международных организаций с использованием роли и рыночного авторитета России , Индии, Китая.

МВФ возник в 1945 году как некое решение послевоенных экономических проблем, он был нужен для поддержания созданной Бреттон-Вудской системы валютных курсов, напоминает, в свою очередь, аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Таким образом, с момента его создания прошло 75 лет, и президент справедливо намекает, что можно было бы пересмотреть результаты его работы.

Во-первых, все решения в МВФ принимаются большинством – 85% голосов, но при этом примерно 17% голосов принадлежат США, то есть эта страна обладает правом наложить вето на любые инициативы. Можно сказать, что США управляют повесткой МВФ, а это очень сильно нарушает принцип многополярности, о котором говорит президент. Для сравнения, у России всего 2,7% голосов, а степень влияния на мировую политическую повестку несравнимо выше.

ЕС часто поддерживают США, и фактически эти два региона подавляют все остальные, указывает эксперт. Если вы не договорились с ЕС и США, то вы не можете рассчитывать на успех свой инициативы вообще, хотя существует, например, альянс РИК — Россия, Индия, Китай, который представляет существенную часть населения планеты, не менее значимую, чем США и ЕС. Поэтому самое главное в потенциальной реформе — это обеспечить более справедливое распределение голосов в МВФ.

Кстати, добавляет Алексей Антонов, об эффективности: Россия занимала деньги у МВФ с 1992 по 1998 год, в общей сложности 32 млрд долларов. Но это не помогло побороть инфляцию или предотвратить дефолт 1998 года, а может, даже наоборот, ускорило эти явления. Схожие процессы происходят и происходили и в других странах, политика распределения кредитов МВФ приводит, как правило, к зависимости страны от кредитов и к параличу политической воли. Украина до сих пор пытается развиваться с помощью кредитов МВФ, это даже вызывает протест на уровне общества.