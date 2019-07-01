Курс доллара: рубль готовят к мощному росту

После вялой реакции нацвалюты на встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая состоялась 28 июня в Осаке, уже на следующий день российский рубль получил сразу двойную поддержку, которой не преминул воспользоваться.

Курс доллара на открытии торгов понедельника снизился на 25 копеек - до 62,97 руб., курс евро упал на 60 копеек - до 71,26 руб.

Президент США Дональд Трамп и председаль КНР Си Цзиньпин в субботу, 29 июня договорились возобновить торговые переговоры. Произошло это знаменательное событие после почти двухмесячного застоя, который привёл к пошлинам в 25% на товары из Китая в объёме 200 млрд долл. и являлся угрозой введения дополнительных тарифов на импорт из Поднебесной в объёме 300 млрд. долл. Там же в Осаке президент РФ Владимир Путин сделал очень важное заявление, которое почти наверняка также окажет мощную поддержку нацвалюте. По словам российского лидера, наша страна и Саудовская Аравия поддержат продление договоренностей по сокращению добычи нефти в ранее согласованном объёме.

«Да, мы действительно договорились о продлении договоренностей с ОПЕК по поводу сокращения добычи нефти, – рассказал президент РФ журналистам. – Наверное, для рынка это имеет серьёзное значение».

Таким образом, Россия и Саудовская Аравия будут поддерживать продление договоренностей в объёме, согласованном раньше – сроком 6 или 9 месяцев

Как отмечает, Мансур Мохи-Уддин из Natwest Markets, рынки в позитивном ключе откликнутся на перемирие в торговой войне и не будут сокращать свои ожидания в отношении снижения ставок ФРС, которые ужидаются уже в июле. При этом рисковые активы, в том числе российский рубль будут расти, а вот курс доллара должен ослабнуть.

Солидарен с ним Стивен Иннес из Vanguard Markets , по мнению которого, курс доллара ожидает фронтальное падение. Однако отсутствие графика прогресса в отношениях Китая и США будет ограничивать «бычьи амбиции». Поэтому, как прогнозирует он, в понедельник рынки откроются умеренно позитивно, а вот, дальше доллар ожидает серьёзное ралли вниз.

Крис Уэтсон из Pepperstone Financial убеждён, что встреча Трампа и Си точно не принесёт ущерб рисковым активам, к которым относится рубль. В свою очередь аналитик Oanda Альфонсо Эспарза предполагает, что цены на «чёрное золото» предпримут попытку к росту с началом новой торговой недели.

«Для рисковых активов – это огромный плюс, а вот для курс доллара – умопомрачительный минус. Можно смело прогнозировать его падение, которое начнётся уже в понедельник», – считает эксперт.

Жан-Шарль Самбор из BNP Paribas Asset Management также не сомневается, что валюты развивающихся стран должны укрепиться на таких новостях. При этом он напомнил, что ещё несколько дней назад инвесторы осторожно относились к исходу встречи Трампа и Си.

С большим воодушевлением обсуждают китайско-американские переговоры и российские эксперты. Так, по словам старшего аналитика «БКС Премьер» Сергея Суверова, то, что лидеры США и КНР договорились – уже хорошо, потому как ожидания были гораздо хуже.

«Многие ждали, что Си Цзиньпин выдвинет жёсткие требования Трампу, однако на какое-то время компромисс достигнут и это, безусловно очень позитивно скажется на рубле, который должен пойти вверх, а доллар соответственно вниз», – резюмировал аналитик.