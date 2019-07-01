Курс доллара: рубль определился с динамикой после важных новостей

Как ранее прогнозировал «Эксперт Online», утром 1 июля на фоне новостей с завершившегося в Осаке саммита G20, где лидеры США и КНР договорились возобновить торговые переговоры, Московская биржа открылся с гэпом вверх для рубля. При этом курс доллара к рублю снизился сразу на 25 коп. - до 62,97 руб., курс евро упал на 60 коп. - до 71,26 руб.

Однако днём рубль немного сдал свои позиции, курс доллара напротив вопреки логике начал укрепляться. Причём не только к рублю, но также к иене, фунту и евро – то есть фронтально. Судя по всему, доллар проявил характер защитного актива в реакции на ожидаемое замедление мировой экономики. Поэтому не только перемирие между США и КНР, которое спровоцировало рынки на поддержку рисковых активов, но и ожидаемое снижение ставки ФРС в июле никак не сдерживало доллар от роста.

Правда, продолжалось это движение совсем недолго. Уже во второй половине дня в паре доллар-рубль инициатива вновь перешла к нацвалюте. При этом поддержку рублю сейчас оказывает позитивное ожидание официальных решений ОПЕК+. В частности, мониторинговый комитет ОПЕК+ уже поддержал предложение, озвученное на саммите Владимиром Путиным о продлении договоренностей по сокращению добычи нефти в ранее согласованном объёме ещё на 9 месяцев. Об этом, в частности, рассказал журналистам глав Минэнерго РФ Александр Новак.

На фоне серии новостей о высокой вероятности продления сделки ОПЕК+ курсы доллара и евро сразу же просели к рублю на 0,5-0,6%, а рублёвая цена нефти поднялась выше отметки 4,15 тыс. за баррель сорта Brent. По данным на 17:00 мск. доллар на Московской бирже уже торговался по 62,87 руб., курс евро составил 71,24 руб. И это судя по всему не предел. В частности, Андрей Кадулин из банка Санкт-Петербург, считает, что курс рубля на этой неделе будет и дальше определяться динамикой цен на «чёрное золото».

«На саммите G20 США и КНР договорились продолжать торговые переговоры и пообещали пойти на некоторые уступки, а это сразу же снизило опасения замедления темпов роста мировой экономики и снижения спроса на нефть. Поэтому и сделка по сокращению добычи, скорее всего, будет продлена, а курс рубля пойдёт и дальше вверх», – убеждён эксперт.