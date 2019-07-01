Молоко теперь продается по новым правилам

Молоко встало высоко

В России с 1 июля введен новый порядок расстановки на полках чистомолочной и иной, схожей по виду и свойствам продукции. Теперь продукты без содержания заменителя молочного жира должны стоять на отдельной полке.

Еще в начале года, напоминает сайт АНО «Роскачество», премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, в соответствии с которым молочная продукция на прилавках магазинов будет располагаться в зависимости от своего компонентного состава. Все должно делаться для того, чтобы покупатель имел возможность «визуально отделить» молочные продукты от продуктов, содержащих растительные жиры (молочных составных и молокосодержащих продуктов). На 100-проценто молочных продуктах уже некоторое время можно видеть надпись «Продукты без заменителя молочного жира».

ТАСС цитирует заявление Национального союза производителей молока («Союзмолоко»), где уверены, что сетевая розница полностью готова к нововведениям, так как ей был дан достаточный переходный период. Однако у несетевой розницы и точек нестационарной торговли могут возникнуть проблемы с размещением продуктов на ограниченной площади, полагают молочники.

Новое правило о раздельном нахождении на товарных полках молочной продукции с содержанием заменителей молочного жира и молочной продукции без содержания этого заменителя введено постановлением правительства РФ, напоминает юрист НЮС «Амулекс» Ирина Забарская. В соответствии с ним, продавцы магазинов, нарушивших правила расположения товара на полках, будут привлекаться к административной ответственности за нарушение правил продажи отдельных видов товаров.

Как напоминает юрист, эта ответственность предусмотрена ст.14.15 КоАП РФ, а именно: предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от 1 до 3 тысяч рублей; на юридических лиц - от 10 тысяч до 30 тысяч рублей.

При этом, уверена директор департамента стратегического маркетинга НАО «Евроэксперт» Евгения Шалихманова, четкие указания на особенности маркировки продукции с различным составом — это шаг в правильном направлении. Это не только попытка защитить покупателя, дав ему больше информации, это еще и та мера, которая поможет добросовестным производителям уйти от несправедливой ценовой конкуренции.

Но одного шага для достижения цели недостаточно.

Главное, что должны делать надзорные органы, это отслеживать появление контрафакта, полагает эксперт. Это можно делать разными способами: пробы товара с полки, аудит производства. Введение тотального отслеживания молочной продукции в системе «Меркурий» (контроль за поднадзорными государственному ветеринарному надзору грузов) позволит решить этот вопрос радикально. Проверять ритейл проще всего — достаточно взглянуть на упаковку. Проверка же того, насколько упаковка реально соответствует содержимому — гораздо более масштабная задача.

Можно предположить, говорит Евгения Шалихманова, что первыми начнут выполнять требования законодательства крупные сетевые магазины, так как размер штрафа для них будет наиболее ощутимым. А вот небольшие торговые точки, скорее всего, будут задерживаться в исполнении этих требований, однако со временем, в случае если закон будет работать и штрафы начнут выписывать, эти пробелы будут устранены.

Не молоко не молоку в рознице рознь

В целом же, считает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев, распознать молокосодержащий продукт можно было и без ввода отдельной полки. Цены на данный вид продукции могут быть в полтора-два раз ниже. Тем не менее, создание отдельной полки должно положительно сказаться на продажах натуральных продуктов, тогда как среди производителей «ненатуральных» продуктов начнется конкуренция за потребителя, сопровождаемая снижением доли пальмового масла. Нововведение способно увеличить шансы на покупку качественного товара и может положительно сказаться на здоровье граждан, но с финансовой точки зрения все не так однозначно.

Крупные торговые точки могут без каких-либо проблем организовать дополнительные пространства, тогда как маленьким и средним магазинам придется сокращать ассортимент, что в конечном итоге приведет к увеличению цен на все молочные товары или же вызовет дальнейшее снижение объема продукции в упаковках. В данный момент производители натуральной молочки меняют направление деятельности и переходят на изготовление десертов, например, суфле — требования к данному сегменту гораздо проще, а потенциальная выручка выше. Однако, полагает аналитик, полного ухода производителей с молочного рынка произойти не должно: натуральные продукты попросту не по карману многим людям.

Вообще же, заключает Геннадий Николаев, в ближайшее время нас ожидает переходный период, в рамках которого стоит ожидать небольшое увеличение цен, компенсируемое в определенной степени традиционным удешевлением молочной продукции в летний период. Тогда как в среднесрочной перспективе ситуация должна нормализоваться, а стоимость товаров вернуться к привычным отметкам, заключает он.

Но нужно также напомнить, что продукты, напоминающие молоко, но не являющиеся им, вовсе не обязательно предназначены для низшей ценовой категории и цель и производства появления далеко не только в том, чтобы выпускать суррогат натурального продукта. Есть целый класс товаров, которые разработаны как продукты с иными свойствами на растительной основе.

«Растительное молоко — самая быстрорастущая категория в рознице среди товаров повседневного спроса (FMCG), — сообщал «Эксперт online». — В денежном выражении оборот «безмолочки» составляет порядка миллиарда рублей (чуть больше одного процента продаж пастеризованного коровьего молока), однако за 2018 год она выросла более чем в два раза». Это продукция отнбдь не дешевая, а наоборот: литр «гречишного молока» стоит около 100 руб., а соевого — уже 200, и так вплоть до 800-900 рублей за литр и продуктов из самого дорогого сырья кедрового ореха. Таким образом, покупателю на отдельной (от собственно молочной) полки нужно будет еще разобраться в видах немолочной продукции. Но тут, по-видимому, лучшим путеводителем послужит ценник.