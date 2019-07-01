«Мы против шантажа и давления»: Лавров о санкциях и госпереворотах

Сергей Лавров – глава российского внешнеполитического ведомства – заявил, что наша страна отвергает любые формы шантажа и давления, в том числе односторонние санкции и торговые войны. По его мнению, также неприемлемы любые попытки смены неугодных режимов за их независимую политику, а также попытки организации государственных переворотов, передаёт РИА Новости.

«Хочу сказать, что это не только позиция России, – заявил министр иностранных дел в ходе своего выступления на международном форуме «Развитие парламентаризма». – Эта практика решительно осуждена подавляющим большинством стран в многочисленных резолюциях Генассамблеи ООН.

Кроме того, глава МИД РФ подчеркнул, что наша страна как никто другой заинтересована в повышении предсказуемости в международных отношениях, продвижении повестки дня, которая способствовала мирной, безопасной жизни людей, повышения качества их жизни и благосостояния.

«Убеждён, что политики просто не имеют морального права жертвовать коллективными интересами своих граждан ради сиюминутных, но очень сомнительных геополитических дивидендов», – резюмировал Лавров.