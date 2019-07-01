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ОБСЕ сообщила о разведения войск в районе Станицы Луганской

Москва, 01.07.2019

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ опубликовала оперативный отчет о разведения вооруженных сил Украины и ЛНР на участке в районе Станицы Луганской. В отчете говорится, что 26 июня миссия ОБСЕ зафиксировала процесс начала разведения войск: «В течение нескольких последующих дней, по наблюдениям Миссии, Вооруженные силы Украины и вооруженные формирования покинули другие позиции на участке разведения». Наблюдатели также отметили, что «в пределах участка разведения Вооруженные силы Украины начали проводить работы по демонтажу передовых фортификационных сооружений и разминированию, а члены вооруженных формирований проводили работы по демонтажу укрытия, а также убрали несколько бетонных блоков на участке разведения и начали обустраивать новую контрольно-пропускную инфраструктуру за пределами участка разведения», — говорится в отчете миссии ОБСЕ. По заявлению ОБСЕ, на участке разведения наблюдается спокойная и стабильная обстановка.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение в своем Facebook, в котором прокомментировал отчет ОБСЕ. «Я вас всех поздравляю. Это, мне кажется, первый шаг к устойчивому прекращения огня по всей линии разграничения, который состоялся благодаря разблокированию Минского процесса», — сказал Зеленский. По его мнению, появилась хрупкая надежда на начало завершения горячей фазы войны.

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