Онищенко оценил изменения в правилах продажи молока

Геннадий Онищенко – бывший руководитель Роспотребнадзора – оценил изменение правил продажи молока и молочной продукции в РФ. По его мнению, это является вынужденным экспериментом, передаёт РИА Новости.

«Нам нужно работать с потребителем, чтобы он стал грамотным, – подчеркнул Онищенко. – Но учить надо не по принципу «подайте Христа ради, что у вас есть», а чтобы каждый покупатель всего чётко понимал свои права и также чётко и грамотно заявлял о них».

При этом он убеждён, что изменение правил продажи – «молочки» в России – всего лишь «шаг в нужном направлении».

Ранее сообщалось, что С 1 июля в нашей стране меняются правила продажи молока и молочной продукции. Соответствующее постановление было принято российским Кабмином в конце января текущего года.

Согласно документу натуральные продукты, не включающие заменители молочного жира, будут выделены визуально. Предполагается, что данное нововведение облегчит покупателям выбор нужных товаров.