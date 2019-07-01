ОПЕК согласовала продление сделки ОПЕК+ ещё на девять месяцев

Страны, входящие в ОПЕК на заседании в Вене договорились о продлении соглашения по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+.

Об этом рассказал журналистам министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи. По его словам, пролонгация сделки одобрена на девять месяцев. Кроме того, страны ОПЕК одобрили проект хартии о бессрочном сотрудничестве ОПЕК+, передаёт РИА Новости.

Ранее сообщалось, что мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал продлить сделку по март 2020 года.

Напомним, предыдущее соглашение истекло 30 июня. Всего первые шесть месяцев этого года страны ОПЕК+ сократили добычу «чёрного золота» на 1,95 млн баррелей в сутки.

Следующее общее заседание ОПЕК состоится 5 декабря в Вене.

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ОПЕК международная межправительственная организация, созданная нефтедобывающими странами в целях контроля квот добычи на чёрное золото. Члена ОПЕК являются 14 стран, в том числе Алжир, Иран, Ирак, Кувейт, Ливия, ОАЭ и другие. Члены ОПЕК контролируют около2/3 мировых запасов нефти.