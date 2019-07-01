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Появилась самая крупная в мире зона свободной торговли

Москва, 01.07.2019
После двадцатилетних переговоров ЕС и Латинская Америка подписали торговое соглашение.
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  • Появилась самая крупная в мире зона свободной торговли

Спутниковое изображение, показывающее обезлесение в Амазонии в восточной части штата Рондония, Бразилия

Planet Observer/UIG/ ИТАР-ТАСС

Евросоюз и южноамериканский общий рынок (Меркосур), состоящий из Аргентины, Бразилии, Парагвая и Уругвая, после двух десятилетий переговоров наконец подписали соглашение о свободной торговле. По словам президента Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера, это крупнейшая сделка ЕС. Она показывает, утверждает он, что во времена торговых войн и наступления протекционизма Европа продолжает «поддерживать основанную на законах и правилах торговлю».

Президент Бразилии Жаир Болсонару тоже считает соглашение «историческим» и «одной из важнейших торговых сделок за всю историю человечества».

«Достигнутое соглашение создает зону свободной торговли, которая охватывает 760 миллионов человек и сближает два континента в духе открытости и сотрудничества, — подчеркнула еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальстрём. — Мы договорились с нашими друзьями и союзниками, с которыми нас соединяют давние исторические связи и с которыми мы ведем успешное сотрудничество и в других областях».

В отношении численности населения создаваемой зоны свободной торговли новому образованию действительно нет равных. Кроме того, никто при заключении торговых соглашений не вел переговоры так долго, как европейцы и латиноамериканцы. Китай, к примеру, договаривался в свое время о вступлении в ВТО «только» 15 лет.

Переговоры между ЕС и Меркосуром, в который тогда входила еще и Венесуэла, начались в 1999 году и тянулись ни шатко, ни валко полтора десятилетия. Приход к власти в США в 2016 году Дональда Трампа придал им ускорение. Кстати, объединенная Европа должна быть в этом отношении благодарна президенту Трампу, потому что после того, как он стал президентом США, и еще до Меркосура, ЕС заключил соглашения о свободной торговле с Канадой, Мексикой и Японией.

На этот раз переговорщиков поджимало время – 27 октября в Аргентине пройдут президентские выборы, которые могут изменить отношение к свободной торговле в этой стране и, соответственно, во всем блоке, как это происходит сейчас не только в Соединенных Штатах, но и в других странах.

Соглашение созрело не только по причине долгих переговоров. Евросоюз, по данным Reuters, уже и так сейчас является крупнейшим торговым и инвестиционным партнером Меркосура. Брюссель хочет расширить доступ в Южную Америку для компаний, выпускающих промышленные товары и автомобили, тарифы на которые сейчас в странах Меркосура доходят до 35%. За счет отмены большинства тарифов европейские компании будут экономить до 4 млрд евро ежегодно.

Но, кстати, латиноамериканские страны будут отменять тарифы 10-15 лет, а Европа – немедленно. Соглашение также позволит европейскому бизнесу участвовать в тендерах на инфраструктурные проекты в странах Меркосура.

Латиноамериканские страны хотят увеличить экспорт в Старый Свет говядины, куриного мяса, сахара и других сельскохозяйственных продуктов по квотам. Тарифы теперь снимаются с таких сельхозпродуктов, как апельсиновый сок, растворимый кофе и фрукты.

Несмотря на большие выгоды для обеих сторон, сделкой довольны не все. «Зеленые», например, считают, что она окажет губительное воздействие на окружающую среду на обоих берегах Атлантического океана. Для Латинской Америки свободная торговля приведет к дальнейшему уничтожению лесов Амазонки и к ущемлению в правах коренных индейских народов, которые до сих пор живут в этих лесах.

Недовольны соглашением и европейские фермеры, неоднократно протестовавшие против его подписания. Они боятся конкурентов из-за океана.

 

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