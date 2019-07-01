Прокуратура Украины торпедирует мирные переговоры по Донбассу

Украинская прокуратура Луганской области сообщила о подозрениях в отношении главы ЛНР Леонида Пасечника. Ему инкриминируется действия, совершенные с целью насильственного изменения и свержения конституционного строя, захват государственной власти, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и руководство террористической организацией. Леонид Пасечник возглавляет ЛНР с 25 ноября 2017 года. Возбужденные дела должны помешать возможному проведению прямых переговоров между представителями Украины и ЛНР.

Ранее глава трехсторонней контактной группы в Минске по урегулированию на Донбассе Леонид Кучма предложил снять экономическую блокаду с ДНР и ЛНР и запретить украинским военным открывать огонь, даже ответный.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко (являющийся креатурой экс-президента Украины Перта Порошенко) тут же возбудил ряд уголовных дел, похваставшись, что сделал это лично. Это дела за «подготовку к финансированию терроризма», «для тех, кто считает, что можно восстановить торговые отношения с террористическими организациями», и о подготовке к препятствованию ВСУ «и других военных формирований в особый период проведения антитеррористической операции», по поводу которых Луценко сразу отметил «резонансный» характер.