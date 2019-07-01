Руководитель офиса Зеленского высказался за русский язык в качестве регионального

Глава офиса президента Украины (бывшая администрация президента) Андрей Богдан в интервью РБК-Украина выступил против придания русскому языку статуса государственного. Однако, по мнению Богдана русскоговорящие регионы имеют право на русский язык. «Лично мое мнение: я бы разрешил Донецку и Луганску государственный – украинский, региональный – русский и при условии, что после этого они – территория Украины», – заявил Богдан. Кроме Донецкой и Луганской областей, по мнению главы канцелярии президента Украины, русский язык в качестве регионального могут использовать и другие области страны.

Напомним, что Верховная Рада отменила закон «Об основах государственной языковой политики» (дававший русскому языку статус регионального) 23 февраля 2014 года – сразу после бегства президента Украины Виктора Януковича. А 25 апреля 2019 года Верховная Рада приняла закон об украинском языке, который обязывает использовать украинский язык во всех публичных сферах жизни, кроме частного общения.