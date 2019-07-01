США провели разведку у берегов Крыма

Стратегический беспилотник США RQ-4A Global Hawk совершил разведывательный полет вблизи берегов Крыма и Кубани, сообщает «Интерфакс».

СМИ сообщает, что разведка длилась пять часов, о чем свидетельствуют данные западных мониторинговых авиаресурсов.

Поднявшись с итальянской авиабазы Сигонелла, беспилотник с бортовым номером 10-2043 несколько часов курсировал к западу от Крыма. Позже БЛА сместился ближе к Керченскому проливу и побережью Краснодарского края.

Параллельно в акваторию Черного моря зашел эсминц ВМС США USS Carney, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk. Позже дрон «засекли» вблизи линии разграничения в Донбассе.

Ранее разведку у берегов Крыма США проводили 23 июня силами двух военных самолетов.

Российское военное ведомство неоднократно указывало на возросшую разведактивность стран НАТО у российских границ. Только в конце мая истребители российских ПВО поднимались на перехват иностранных самолетов шесть раз.