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Турция получит российские С-400 в ближайшие дни

Москва, 01.07.2019

В ближайшие 10 дней российские ЗРК С-400 поступят в Турцию, заявил глава этой страны Реджеп Тайип Эрдоган на полях саммита G20 в Японии.

Он также высказал уверенность, что данный контракт не испортит отношения между Анкарой и Вашингтоном, который неоднократно высказывался против покупки турецкой стороной С-400, угрожая прекратить в страну поставки F-35 из Соединенных Штатов.

«Пока мы ничего не слышали о санкциях. Эта тема не всплывала ни на наших переговорах здесь, ни во время телефонных переговоров с Трампом», — сообщил на саммите Эрдоган, которого цитирует телеканал NTV.

Ранее турецкий лидер отказывался разглашать детали контракта с Россией, ссылаясь на то, что сделка по покупке С-400 «полностью закрыта».

Об отсутствии санкций для Турции со стороны США может служить заявление Трампа на полях саммита G20 в Осаке. Американский президент заявил, что не будет вводить санкции против Турции из-за поставок российских ЗРС.

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