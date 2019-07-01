В Госохране Украины прокомментировали информацию о покушении на Зеленского

Вячеслав Штучный – первый заместитель начальника Управления государственной охраны (Госохраны) «самостийной» прокомментировал появившиеся в ряде местных СМИ сообщения о том, сразу после инаугурации на президента Украины Владимира Зеленского было совершено покушение. По его словам, всё это является вымыслом. Об этом глава Госохраны рассказал в интервью «Украинского радио»

«Ещё раз хочу повторить, что на данным момент с дня избрания никаких покушений на жизнь нашего президента не было, – подчеркнул Штучный. – Но я думаю, что все жители Украины обратили внимание на то, что последнее время у нас регулярно сообщается о минировании различных учреждений государственной власти и вузов. Поверьте, это огромная нагрузка на сотрудников государственной охраны, и на полицию, на и СБУ».

Кроме того, он подтвердил, что кортеж Зеленского действительно минимальный, но он полностью соответствует всем мерам безопасности.

Напомним, торжественная процедура инаугураци президента Украины состоялась 20 мая 2019 года.