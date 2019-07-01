Вход/Регистрация Подписка

В Госохране Украины прокомментировали информацию о покушении на Зеленского

Москва, 01.07.2019
  • В Госохране Украины прокомментировали информацию о покушении на Зеленского

Zuma\TASS

Вячеслав Штучный – первый заместитель начальника Управления государственной охраны (Госохраны) «самостийной» прокомментировал появившиеся в ряде местных СМИ сообщения о том, сразу после инаугурации на президента Украины Владимира Зеленского было совершено покушение. По его словам, всё это является вымыслом. Об этом глава Госохраны рассказал в интервью «Украинского радио»

«Ещё раз хочу повторить, что на данным момент с дня избрания никаких покушений на жизнь нашего президента не было, – подчеркнул Штучный. – Но я думаю, что все жители Украины обратили внимание на то, что последнее время у нас регулярно сообщается о минировании различных учреждений государственной власти и вузов. Поверьте, это огромная нагрузка на сотрудников государственной охраны, и на полицию, на и СБУ».

Кроме того, он подтвердил, что кортеж Зеленского действительно минимальный, но он полностью соответствует всем мерам безопасности.

Напомним, торжественная процедура инаугураци президента Украины состоялась 20 мая 2019 года.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    «Норникель» показал истинное лицо

    Крупнейший в мире производитель палладия и никеля собрал пул экспертов и СМИ для презентации отчета в области устойчивого развития под названием «Новый «Норникель»: стратегия в действии»

    ММК признан одной из самых прибыльных для инвесторов металлургических компаний в мире

    Флагман отечественной металлургии вошел в топ-5 лидеров отрасли по показателю совокупной акционерной прибыли

    Продается завод металлоконструкций в Красноярском крае

    Действующее предприятие с многолетней историей - Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкрн Промышленный узел, 8) выставлен на торги.

    Почему важно делать новую бизнес-модель данных прямо сейчас?

    Новости партнеров

    Tоп

    1. Гисметео, прогноз погоды до конца месяца: Россию накроет мощный циклон
      Гисметео, прогноз погоды до конца месяца: Россию накроет мощный циклон
    2. Гисметео, прогноз погоды на 14 дней: синоптики рассказали, когда в Россию вернётся лето
      Гисметео, прогноз погоды на 14 дней: синоптики рассказали, когда в Россию вернётся лето
    3. Гисметео, прогноз погоды на 3 дня: синоптики обещают осеннюю погоду
      Гисметео, прогноз погоды на 3 дня: синоптики обещают осеннюю погоду
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама