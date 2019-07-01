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В Кремле ответили на вопрос о кружке Путина

Москва, 01.07.2019
  • В Кремле ответили на вопрос о кружке Путина

Илья Питалев/ТАСС

В ходе ежедневного брифинга с представителями СМИ руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков ответил на вопрос одного из журналистов, почему российский лидер Владимир Путин появился на саммите G20 со своей кружкой. По словам, представителя Кремля, все интересующиеся могут «прогуглить» данную информацию в Сети Интернет. При этом Песков напомнил, что в рамках передачи «Москва. Кремль. Путин» этот вопрос уже поднимался, а запись эфира легко можно найти на сайте ВГТРК, передаёт ФБА «Экономика сегодня».

«Это давняя история, поэтому странно, что только сейчас все обратили на внимание на кружку, – Но если кому-то очень интересно, зайдите в Интернет и «прогуглите» этот вопрос, найдёте все подробности».

Напомним, во время ужина на саммите G20 в Осаке президент РФ Владимир Путин пользовался своим термостаканом, на что обратили внимание журналисты. Ещё несоклько лет назад с таким же стаканом глава РФ приходил на Большую пресс-конференцию, уже в этом году - на «Прямую линию». Ранее Дмитрий Песков рассказывал, что российский лидер всегда пьёт чай только из своего индивидуального термоса.

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