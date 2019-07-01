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В России вступают в силу новые правила продажи молочных продуктов

Москва, 01.07.2019
  • В России вступают в силу новые правила продажи молочных продуктов

Из открытых источников

С 1 июля  в России меняются правила продажи молока и молочной  продукции. Соответствующее постановление было принято правительством России в конце января текущего года.

Согласно документу натуральные продукты, не включающие заменители молочного жира, будут выделены визуально. Предполагается, что мера позволит покупателям облегчить выбор нужных товаров. Молокосодержащие продукты должны с настоящего момента размещаться так, чтобы покупатели отделяли этот товар от других пищевых продуктов.

Как сообщили представители ретейла X5 Retail Group, сети готовы к работе по новым правилам. Уточняется, что покупатель сможет определить натуральный продукт при помощи обозначений «СЗМЖ» и «БЗМЖ». Для расшифровки новых аббревиатур во всех магазинах буду вывешены плакаты, разъясняющие обозначения.

По замыслу авторов нового закона,  изменения помогут покупателям при выборе продуктов. Но необходимы еще внутренние правила для супермаркетов на случай, если покупатель сам переставит товар на полках, считают в правительстве.

Нововведения поддержал глава Роскачества Максим Протасов — по его словам, это поможет покупателям сделать осознанный выбор.

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