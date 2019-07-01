В России вступают новые правила получения кредитов для россиян

С первого июля в Россию вступают новые правила займов и кредитов для россиян. С этого момента ограничивается предельная задолженность россиян по кредитам и займам, взятым на срок до одного года. Как сообщают в ЦБ, правила призваны снизить высокую закредитованность россиян.

По новым правилам, общий размер начисляемых процентов и неустоек по договору кредита или займа не сможет превышать основной долг более чем в два раза. При достижении этого показателя банки и микрофинансовые организации должны будут прекратить начисления.

Также, начиная с 1 июля, ежедневная ставка по кредиту не должна превышать 1%, что прежде всего актуально для микрозаймов, для которых предельная стоимость на срок не более года не превысит 365%.

Напомним, что в конце прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон о поэтапном ограничении общего размера начисляемых процентов и неустоек по кредиту, срок возврата по которому не превышает одного года.

Также в ЦБ в июне этого года сообщили, что более половины заемщиков в России уходит на кредиты более 40% от общего заработка.