Вход/Регистрация Подписка

В России вступают новые правила получения кредитов для россиян

Москва, 01.07.2019
  • В России вступают новые правила получения кредитов для россиян

Из открытых источников

С первого июля в Россию вступают новые правила займов и кредитов для россиян. С этого момента ограничивается предельная задолженность россиян по кредитам и займам, взятым на срок до одного года. Как сообщают в ЦБ, правила призваны снизить высокую закредитованность россиян.

По новым правилам, общий размер начисляемых процентов и неустоек по договору кредита или займа не сможет превышать основной долг более чем в два раза. При достижении этого показателя банки и микрофинансовые организации должны будут прекратить начисления.

Также, начиная с 1 июля, ежедневная ставка по кредиту не должна превышать 1%, что прежде всего актуально для микрозаймов, для которых предельная стоимость на срок не более года не превысит 365%.

Напомним, что в конце прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон о поэтапном ограничении общего размера начисляемых процентов и неустоек по кредиту, срок возврата по которому не превышает одного года.

Также в ЦБ в июне этого года сообщили, что более половины заемщиков в России уходит на кредиты более 40% от общего заработка.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    «Норникель» показал истинное лицо

    Крупнейший в мире производитель палладия и никеля собрал пул экспертов и СМИ для презентации отчета в области устойчивого развития под названием «Новый «Норникель»: стратегия в действии»

    ММК признан одной из самых прибыльных для инвесторов металлургических компаний в мире

    Флагман отечественной металлургии вошел в топ-5 лидеров отрасли по показателю совокупной акционерной прибыли

    Продается завод металлоконструкций в Красноярском крае

    Действующее предприятие с многолетней историей - Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкрн Промышленный узел, 8) выставлен на торги.

    Почему важно делать новую бизнес-модель данных прямо сейчас?

    Новости партнеров

    Tоп

    1. Гисметео, прогноз погоды до конца месяца: Россию накроет мощный циклон
      Гисметео, прогноз погоды до конца месяца: Россию накроет мощный циклон
    2. Гисметео, прогноз погоды на 14 дней: синоптики рассказали, когда в Россию вернётся лето
      Гисметео, прогноз погоды на 14 дней: синоптики рассказали, когда в Россию вернётся лето
    3. Гисметео, прогноз погоды на 3 дня: синоптики обещают осеннюю погоду
      Гисметео, прогноз погоды на 3 дня: синоптики обещают осеннюю погоду
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама