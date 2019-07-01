В России вновь подорожали услуги ЖКХ

С 1 июля в РФ выросла плата за услуги ЖКХ. Причём в некоторых регионах увеличение получилось очень чувствительным. Например, для Москвы, Петербурга и Якутии речь идёт о росте в 6-7%, передаёт Lenta.ru.

Согласно постановлению Кабмина РФ от 12 ноября 2018-го, в текущем году тарифы индексируются дважды — в начале года (в январе) и в середине лета (в июле). Как отмечается, в пояснительной записке к документу, в связи с повышением с 1 января 2019 года ставки НДС до 20% было принято решение об индексации платы граждан за ЖКХ с 1 января 2019 года на уровне 1,7%, обеспечивающем учёт повышения НДС, а с 1 июля 2019 года дополнительно ещё на 2,4%.

При этом, так называемые коридоры роста платежей для каждого отдельного региона определяются распоряжением Кабмина. Поэтому повышение тарифов по регионам неоднородно. Так, в уже упомянутой Москве правительство установило индекс 4,8%. Примерно такие же индексы в Якутии, Петербурге, КБР и Чечне. Учитывая январское повышение, за год получается в средней 6,5%.

В свою очередь «Газета.Ru» поясняет, что план повышения тарифов в два этапа был предложен Минэкономразвития. По мнению экспертов ведомства, это позволит удержать совокупное повышение тарифов ЖКХ в рамках целевого уровня инфляции.

Напомним, ранее плата за услуги ЖКХ индексировалась в России только раз в год – с 1 июля, а стандартное увеличение тарифов в последние годы составляло около 4%.