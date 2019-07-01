«Рубль и золото»: в США назвали самое смертоносное российское оружие

Экономический эксперт Байрон Кинг уверен, что для США страшнее российского ядерного оружия являются золотые запасы РФ. Мнением он поделился в своей колонке для издания Daily Reckoning.

Эксперт напомнил, что в последнее время Вашингтон много говорит о возросшей опасности со стороны российского ядерного оружия, которое может нанести смертельный удар по США. Однако Соединенным Штатам необходимо подумать и выросших золотых запасах России.

«Я считаю, что самым мощным оружием России могут быть не ее ядерные боеголовки, а золото», - цитирует СМИ Кинга.

Он называет золото и российский рубль «самым быстроразвивающимся «оружием» в российском геополитическом арсенале».

Он также уверен, что рубль является одной из самых недооцененных валют мира.

Кинг заявляет, что Россия «не заинтересована в ядерной войне, но может доставить США проблемы в финансовом секторе».