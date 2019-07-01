В зону бедствия в Иркутской области направлено тысячи военных

Министерство обороны РФ направило в область наводнения в Иркутской области более 1,3 тысячи военных. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций ведомства.

Также в район бедствия направлено порядка 300 единиц военной и специальной техники, самолет Ан-12 и два вертолета Ми-8.

Сообщается, что военные окажут помощь местному населению по эвакуации пострадавших. Также они будут следить за биологической обстановкой.

Накануне проливные дожди в области подняли уровень воды рек до критических отметок.

В зоне стихии оказался 31 населенный пункт, подтоплены более 3,7 тысячи домов. По последней информации, в результате наводнения погибли пять человек, 112 госпитализированы.

В Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском объявлен режим ЧС. Для пострадавших был направлен груз из государственного материального резерва.