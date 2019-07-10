Большой летний фестиваль Seasons в Хохловке (Пермский край)

Фестиваль «‎Seasons в Хохловке» — это соединение истории и современности: пространство музея на два дня наполнится актуальной музыкой, театром, дизайном, ремесленными мастерскими и гастрономическими проектами.

В этом году фестивалям Seasons исполняется 15 лет. В честь этого события команда Seasons Project решила сделать фестиваль фестивалей: собрать на одной территории четыре традиционных фестивальных формата — «Дизайн-субботник», More Amore, «Большие гости», «Детские люди».

More Amore — территория музыки и уличного театра. Гостей ждет большая музыкальная программа, творческие встречи с музыкантами и продюсерами, уличные перфомансы от проекта «Картония», шоу воздушных змеев от создателей старейшего и крупнейшего фестиваля воздушных змеев «Пестрое небо». На творческих встречах можно будет узнать о том, что такое интуитивная музыка, что интересного происходит в современной музыке, уличном театре, мировых уличных фестивалях. На сцене соберутся музыканты и группы из Москвы, Красноярска, Перми и Вильнюса: 3000 K, GNOOMES, «ТВОЕ ДАЛЕКО», OQJAV, «САНСАРА», НААДЯ, ZVENTA SVENTANA, АЛИНА ОРЛОВА, ZEROLINES, ДЕЛЬФИН. Разные направления: от инди до электроники.

Дизайн-Субботник объединит промышленных дизайнеров и новых ремесленников. В избах Хохловки разместятся три выставки: мебель от Клуба промышленных дизайнеров (Москва), аксессуары и текстиль «Новое ремесло”, выставка лоскутного шитья. В лектории можно будет послушать паблик-токи на тему традиций и трендов. Также на площадке будет работать дизайн-маркет с работами пермских мейкеров и ресайкл-мастерские для взрослых.

Детские Люди — это активные игры на траве, большие конструкторы, «арт-забор”, который в течение двух дней будут разрисовывать маленькие художники, костюмированные шествия. Ведущие пермские музеи готовят творческие мастерские, проект «Картония» устраивает мастерскую по созданию музыкальных инструментов из картона. Также в творческой программе: уроки флористики, лепки и столярные мастерские. Московский театр «СНАРК» покажет интерактивные спектакли для детей разного возраста («Как стать художником», 6+ ; «Ухти-Тухти», 2.5+).

Большие Гости — все о еде. Фудкорт, на котором будут представлены новые гастрономические проекты Перми, длинный стол, за которым можно будет дружно усесться и перекусить, лекции от пермских и московских шеф-поваров о теории и практике еды, о локальной кухне и мировых тенденциях. Какое лето без пикника: на фестивале можно будет купить пряный лимонад или мороженое, расположиться пледе на зеленой лужайке и порадоваться лету.

Оба дня на площадке будет работать фотозона от друзей фестиваля Instax. Гости смогут проявить себя и сделать оригинальные моментальные снимки на камеру Instax mini9. Эти фотографии помогут сохранить в памяти яркие моменты лета, такие же как и сам фестиваль. В подарок каждый гость получит модную открытку, татуировку или стикер-пак, а самый удачливый сможет выиграть новую камеру Instax mini9.

Встречаемся 27 и 28 июля в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» с 11:00 до 22:00

Билеты:

27 июля https://perm.kassy.ru/event/2-52958/

28 июля https://perm.kassy.ru/event/2-52959/

27+28 июля https://perm.kassy.ru/event/2-52932/

Возрастные ограничения: 0+

Для СМИ: Евгения Шимова, e.shimova@permkult.ru, +79082752656

Фестиваль «‎Seasons в Хохловке» проводится при поддержке Министерства культуры Пермского края в рамках проекта «Пермский период. Новое время».

Сайт: www.seasons-perm.ru

IG: @seasons_perm

#seasonsвхохловке

О фестивалях Seasons

Осенью 2003 года журнал Seasons провел свой первый фестиваль, с которого началась история городских семейных мероприятий в России. Фестивали Seasons объединяют на разных интересных площадках самые яркие творческие, образовательные и развлекательные проекты, и приглашают гостей проводить время с семьей и друзьями в дружелюбной и вдохновляющей атмосфере.