Недобровольная отставка

Ким Даррок сложил полномочия. Он объяснил, что уходит по собственному желанию, так как нынешняя ситуация лишает его возможности должным образом исполнять свои обязанности. Теперь Форин Офис придется искать нового посла — а заодно заминать скандал, который грянул уж очень не вовремя и осложнил, буквально на пустом месте, отношения страны с США.

Всё началось 6 июля, когда таблоид The Daily mail опубликовал фрагменты из телеграмм, в период 2017-2019 годом отправленные Дарроком своему начальству. В них содержались весьма нелестные характеристики Дональда Трампа. Деррик именовал его «некомпетентным», «ни на что не способным», предрекал, что его правление закончится позором и вообще всячески настраивал главу МИД против американского президента. Кто «слил» эти телеграммы прессе, до сих пор не ясно. Однако их подлинность была подтверждена очень скоро: c CNN анонимно разоткровенничался некий сотрудник британского МИД.

Трамп был бы не Трампом, если бы оставил такой выпад без ответа. Он немедленно назвал Даррока тупым, помпезным глупцом и человеком, который плохо служит своей стране. Оскорблениями президент не ограничился и, пусть и в завуалированной форме, потребовал отзыва Даррока.

В течение нескольких дней конфликта казалось, что британское руководство своего дипломата не сдаст. Исполняющая обязанности премьер-министра Тереза Мэй поддержала Даррока. Горой за него стал и глава МИД Джереми Хант. Что, в общем, понятно. Даррок — его креатура. Кроме того, у министра просто не было выхода: скандал вспыхнул очень невовремя.

В Великобритании стартовал финальный этап выборов главы правящей Консервативной партии, который одновременно станет и премьер-министром страны. Этот пост, напомним, стал вакантным 7 июня, когда Тереза Мэй ушла в отставку. В финальном этапе выборов, который завершится в конце июля, избирателям предстоит отдать свой голос по почте одному из двух претендентов: бывшему главе МИД Борису Джонсону и Джереми Ханту.

Последний, согласно опросам, отстаёт и очень сильно. Главное, что обеспечивает лидерство Джонсону, это его репутация политика, готового идти на решительные действия. Британцам уже порядком надоели бюрократы, которые никак не могут определиться, как же стране выходить из Евросоюза. От будущего премьер-министра ждут действий, готовности четко и последовательно отстаивать интересы Великобритании. В этих условиях Ханту было как-то не с руки уступать, пусть даже и близкому союзнику, да еще когда посла критикуют в такой резкой, недипломатической манере.

Однако уступить пришлось. Трамп тоже пошёл на принцип. Ханту осталось только заявить о начале расследования утечек секретной переписки в прессу. Он уже намекнул, что видит в происшедшем русский след. Между тем, в выигрыше от этого скандала окажется главный соперник Ханта, Джонсон. Теперь его победа на выборах, можно сказать, гарантирована.

Москва от того, что Джонсон станет премьер-министром, не выиграет и не проиграет. Впрочем, то же самое можно было бы сказать и в случае выигрыша Ханта. В Великобритании нет сколько-нибудь влиятельных политиков, выступающих за сближение с Россией, и вряд ли они появятся в обозримом будущем.

А вот США исход британских выборов небезразличен. Американского президента критикуют дома за то, что он портит отношения с европейскими союзниками. Если речь идет о Великобритании, то не так давно Трамп весьма неуклюже поддержал своего давнего друга Бориса Джонсона в борьбе за пост премьер-министра, заявив, что, по его мнению, именно этот человек должен стать главой британского правительства.

Ссора с британцами добавит к негативному имиджу Трампа еще один маленький штришок. Это весьма полезно противникам президента: в США ведь тоже стартовала своя избирательная кампания. Главу государства там выберут в ноябре 2020 года и Трамп официально объявил о намерении остаться на второй срок. Так что, быть может, виновных в утечках телеграмм следует искать не в России и не в Великобритании, а в США.