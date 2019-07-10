Вход/Регистрация Подписка

Диетолог назвал ТОП-3 самых полезных для здоровья ягод

Москва, 10.07.2019
  • Диетолог назвал ТОП-3 самых полезных для здоровья ягод

Из открытых источников

Главный диетолог Москвы Антонина Стародубова, напоминает о пользе включения в свой рацион в летний сезон всевозможных ягод. Однако, по ее заявлению, даже среди этих плодов есть лидеры.

Так по полезным качествам чемпионом является черника. Ее диетолог советует есть в сезон как можно больше, а также активно включать в рацион детей, поскольку ягода содержит большое количество антиоксидантов, бета-каротин, марганец, фолаты, а также витамины E и A. Особенно черника полезна для людей с ослабленным зрением и подверженным простудным заболеваниям.

На втором месте оказалась вишня, которая содержит мало сахара при большом количестве витаминов группы В, железа и пектина. Эта ягода редко вызывает  аллергические реакции и очень полезна для профилактики болезней сердечно-сосудистой системы и ЖКТ, рассказала врач.

Замыкает тройку лидеров арбуз,  содержащий в своем составе большое число магния, фолиевой кислоты и ликопина. Также эта ягода крайне полезна для профилактики болезней почек, однако, людям с заболеваниями этой системы врач советует крайне осторожно употреблять в пищу эти плоды и посоветоваться для начала с врачом. В день в общей сложно можно употреблять не более 400 грамм ягод, посоветовала врач.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    ММК признан одной из самых прибыльных для инвесторов металлургических компаний в мире

    Флагман отечественной металлургии вошел в топ-5 лидеров отрасли по показателю совокупной акционерной прибыли

    «План Сатаны», или Здоровая еда будущего

    Во всем мире неуклонно растет потребление альтернативных продуктов на растительной основе — мяса, молока, сыра, масла

    «Норникель» показал истинное лицо

    Крупнейший в мире производитель палладия и никеля собрал пул экспертов и СМИ для презентации отчета в области устойчивого развития под названием «Новый «Норникель»: стратегия в действии»

    Продается завод металлоконструкций в Красноярском крае

    Действующее предприятие с многолетней историей - Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкрн Промышленный узел, 8) выставлен на торги.

    Почему важно делать новую бизнес-модель данных прямо сейчас?

    Новости партнеров
    ﻿

    Tоп

    1. Курс доллара: Сбербанк обновил прогноз по рублю на вторую половину 2019 года
      Курс доллара: Сбербанк обновил прогноз по рублю на вторую половину 2019 года
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама