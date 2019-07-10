Диетолог назвал ТОП-3 самых полезных для здоровья ягод

Главный диетолог Москвы Антонина Стародубова, напоминает о пользе включения в свой рацион в летний сезон всевозможных ягод. Однако, по ее заявлению, даже среди этих плодов есть лидеры.

Так по полезным качествам чемпионом является черника. Ее диетолог советует есть в сезон как можно больше, а также активно включать в рацион детей, поскольку ягода содержит большое количество антиоксидантов, бета-каротин, марганец, фолаты, а также витамины E и A. Особенно черника полезна для людей с ослабленным зрением и подверженным простудным заболеваниям.

На втором месте оказалась вишня, которая содержит мало сахара при большом количестве витаминов группы В, железа и пектина. Эта ягода редко вызывает аллергические реакции и очень полезна для профилактики болезней сердечно-сосудистой системы и ЖКТ, рассказала врач.

Замыкает тройку лидеров арбуз, содержащий в своем составе большое число магния, фолиевой кислоты и ликопина. Также эта ягода крайне полезна для профилактики болезней почек, однако, людям с заболеваниями этой системы врач советует крайне осторожно употреблять в пищу эти плоды и посоветоваться для начала с врачом. В день в общей сложно можно употреблять не более 400 грамм ягод, посоветовала врач.