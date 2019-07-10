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Египет захватил украинский танкер с иранской нефтью

Москва, 10.07.2019
К борьбе Вашингтона с Тегераном присоединился Каир.
#Ядерная сделка с Ираном
#Политика сверхдержавы
#Конфликт
#Мир
  • Египет захватил украинский танкер с иранской нефтью

Акцией в Суэцком канале Египет поддержал давление США на Иран

AP/TASS

 

Два случая

 

Египетский спецназ, сообщает OilPrice (ОР) со ссылкой на арабский новостной портал Al-Araby Al-Jadeed, захватил в Суэцком канале украинский танкер, который вез иранскую нефть. Это второй за две недели арест танкера с нефтью из Ирана. Причем, арест произошел полторы недели назад, но стало известно о нем только что.

Куда более нашумевшим стал случай на прошлой неделе. Тогда в Гибралтаре британские морпехи захватили супертанкер Grace 1, который вез в Сирию нефть из Ирана. Свое решение задержать Grace 1 Лондон объяснил наличием «серьезных оснований» считать, что он нарушает санкции Евросоюза против Сирии.

Власти Гибралтара в понедельник подтвердили, что иранский супертанкер направлялся в Сирию с 2 миллионами баррелей сырой нефти. «Правительство Гибралтара подтверждает, после получения результатов всестороннего лабораторного исследования, что супертанкер Grace 1, задержанный рано утром в четверг (4 июля), полностью загружен сырой нефтью»,- говорится в сообщении.

Сопроводительная документация, с которой имели возможность ознакомиться корреспонденты Reuters, дает основания предполагать, что танкер, следовавший в Сирию, загрузился в терминале на побережье Ирана иранской нефтью.

Если это так, утверждает ОР, то танкер Grace 1 нарушал не только санкции Евросоюза против Сирии, но и санкции США в отношении иранской нефти.

 

Первый из двух

 

Что касается второго груза иранской нефти, задержанного египетскими властями, то сообщение об его аресте последовало на следующий день после того, как египетский суд вынес приговоры профессору каирского университета Аль-Азхар и пяти другим обвиняемым в шпионаже в пользу Ирана. Профессор Алаа Моавад был приговорен к 15 годам тюремного заключения и денежному штрафу в размере 30 тыс. долларов, а пятеро других обвиняемых, не присутствовавших в зале суда, были приговорены к пожизненному тюремному заключению.

Отношения между Ираном и Египтом оставляют желать лучшего и без инцидента с танкером. Каир, к примеру, поддерживает действия коалиции во главе с Саудовской Аравией в Йемене против хуситов, которых поддерживает и вооружает Иран.

Война на море

Если задержание украинского танкера с иранской нефтью подтвердится, то появятся основания говорить о том, что борьба США с Ираном вступила в новую стадию: стадию задержания американскими союзниками, причем — наверняка на основании информации, представляемой спецслужбами США, конкретных кораблей с конкретной иранской нефтью, от продажи которой во многом будет зависеть, сколько Тегеран сумеет продержаться в условиях действия очень жестких экономических санкций Вашингтона.

Тегеран уже прозрачно намекнул, как он, вполне возможно, будет действовать в сложившейся ситуации – пригрозив ответными мерами Великобритании. Не удивительно, что Форин Офис уже предупредил все британские корабли, находящиеся на Ближнем Востоке и особенно в районе Персидского залива, о необходимости проявлять максимальную осторожность в свете иранских угроз.

Не исключено, что такие же меры Иран может принять и в отношении египетских кораблей, а также судов других стран, которые захотят последовать примеру Лондона и Каира.

Конечно, зеркальный ответ в данной ситуации – самая простая реакция, но она может привести к конфронтации с Ираном и других государств. Именно этого – создания антииранской коалиции под руководством Вашингтона, сейчас изо всех сил добиваются США.

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